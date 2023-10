Wenig, normal, oder viel?

Als «Vielnutzer» stuft moneyland.ch laut eigenen Angaben Personen ein, die unlimitiert surfen und telefonieren möchten. Deshalb habe man nur Angebote mit Daten- und Telefonie-Flatrate in den Vergleich einbezogen.



Das Profil «Normalnutzer» geht von einer Person in der Schweiz aus, die monatlich 5 Gigabyte (GB) Daten überträgt und 30 Mal durchschnittlich drei Minuten lang im Inland telefoniert.



Beim Profil «Wenignutzer» geht Moneyland von einer Person in der Schweiz aus, die pro Monat nur fünf durchschnittlich zweiminütige Telefonate führt und lediglich 500 Megabyte (MB) mobile Daten nutzt.