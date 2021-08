Tausende Wikipedia-Seiten mit Hakenkreuzen verunstaltet – das steckt dahinter

Mysteriöse Unfälle mit Teslas «Autopilot» – US-Behörde ermittelt

Teslas Fahrassistenzsystem «Autopilot» wird nach einer Reihe von Auffahrunfällen erneut von der US-Verkehrsbehörde NHTSA untersucht. Die Ermittlungen betreffen 765'000 Fahrzeuge in den USA. Die Verkehrsbehörde verwies am Montag auf elf Vorfälle zwischen Januar 2018 und Juli 2021, in denen Teslas Elektroautos auf am Strassenrand parkende Notfall-Fahrzeuge auffuhren. Dabei gab es der NHTSA zufolge 17 Verletzte und einen Todesfall.

Tesla weist die Kunden selbst darauf hin, dass «Autopilot» nur ein …