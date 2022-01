YouTuber springt mit Fallschirm aus abstürzendem Flieger – jetzt ermitteln die Behörden

Diese YouTuber werden in Schwedens Wildnis ausgesetzt – und es ist grandios

Interessantes Detail: Der verhängnisvolle Flug fand schon am 24. November statt. Genau an diesem Datum, vor 50 Jahren, sprang der legendäre «DB Cooper» mit 200'000 Dollar Lösegeld aus einer entführten Passagiermaschine ab.

Zu Trevors Verteidigung ist anzufügen, dass er seinen Pilotenschein laut Berichten erst Mitte 2021 erhalten hat. Es sei nun an den staatlichen Flugunfall-Ermittlern, herauszufinden, ob es sich bei seinem Tun vor dem Absturz um krasse Anfängerfehler oder akribisch geplante Schritte handelte.

«Wenn er tatsächlich in einer Situation auf Leben und Tod war, wie er behauptet, warum ist er dann bergauf zu seinem Flugzeug gewandert?»

Nachdem er unverletzt, bis auf ein paar Schnitte und Kratzer in einem Gestrüpp landete, machte sich Trevor zu Fuss auf den Weg zum abgestürzten Flugzeug. Wie schon während des Absprunges filmte er auch hier mit der Handkamera.

Als Trevor spektakuläres Crash-Video bei YouTube Fahrt aufnahm, wurde es von Amateur-Ermittlerinnen und -Ermittlern gnadenlos unter die Lupe genommen und sie machten sich daran, Widersprüchliches und Verdächtiges in eigenen Videos zu dokumentieren und zu diskutieren. Und nun ermittelt auch die US-Bundesluftfahrtbehörde FAA gegen ihn.

Was der 28-Jährige nicht voraussah, als er den von GoPros gefilmten und aus mehreren Perspektiven zu sehenden Absturz veröffentlichte, waren die vielen kritischen Reaktionen.

Trevor Jacob ist – zumindest in den USA – kein Unbekannter. Er war mal olympischer Snowboarder. Nun ist er Profi-YouTuber, spezialisiert auf «lustige Abenteuer» und hat mittlerweile 130'000 Abonnentinnen und Abonnenten.

Gut eine Million Views hat das am 24. Dezember 2021 veröffentlichte YouTube-Video inzwischen erreicht. Der spektakuläre Titel lautet: «I Crashed My Plane» . Die Kommentarfunktion ist inzwischen deaktiviert worden. Aus Gründen.

Der mysteriöse Fall des Trevor Jacob, der ausgerechnet an Weihnachten ein Video veröffentlichte, in dem er ein Kleinflugzeug crasht.

Ein junger Kalifornier ist online unter Beschuss geraten, nachdem er ein (eindrückliches) Video veröffentlichte, in dem er aus einer Taylorcraft BL64 abspringt und deren Crash zeigt.

