Jimmy Donaldsons Geschäftsgebaren wird kritisch unter die Lupe genommen. Screenshot: YouTube

Wie der YouTube-Star «MrBeast» seine Fans für dumm verkauft – und die Quittung erhält

Jimmy Donaldson hat mit seinen verrückten Aktionen das Internet im Sturm erobert. Doch nun blättert der Lack als YouTube-Wohltäter ab und es zeigt sich ein beunruhigendes Muster.

Jimmy Donaldson verkörpert einen Traum, den Millionen Menschen rund um den Globus haben. Die meisten kennen den 26-jährigen US-Amerikaner unter seinem Künstlernamen «MrBeast». Mit seinen verrückten Videos hat er es längst zum Multimillionär gebracht.

Heute ist MrBeast mit über 320 Millionen Abonnentinnen und Abonnenten auf seinen Haupt- und Nebenkanälen einer der weltweit populärsten YouTuber.

Das Problem: Immer mehr seiner Aktivitäten entpuppen sich als Blendwerk – oder Schlimmeres.

MrBeast hat NICHT wie versprochen für 1000 Augen-Operationen bezahlt

Dieser Tage sorgt ein YouTube-Video über MrBeast für Aufregung. Eine gemeinnützige Organisation wirft dem Star-YouTube darin Wortbruch vor. Er sei nicht wie in einer grossangelegten PR-Aktion versprochen, für medizinische Behandlungen aufgekommen.

«Erinnert ihr euch an das Video von MrBeast, in dem er behauptet, 1000 Augenoperationen auf der ganzen Welt anzubieten? Nun, das hat er nicht. Wir fordern ihn auf, die Dinge richtigzustellen! Mission Flight ist eine der Non-Profit-Organisationen, die diese Operationen durchgeführt hat.



WIR HABEN KEINE ZAHLUNG ERHALTEN!!



Wir hatten auch KEIN WISSEN UND KEINE ZUSTIMMUNG, dass unsere Ärzte, Freiwilligen, Patienten und die Klinik in seinem FOR-PROFIT-Video zu sehen sind!!!



Wir schätzen, dass er allein mit diesem Video über 850'000 Dollar verdient hat.» quelle: video-beschrieb bei youtube

Das Video wurde im Februar 2024 bei YouTube veröffentlicht – erst ein Jahr nachdem MrBeast sein Video «1000 Blinde sehen zum ersten Mal» hochgeladen hatte. Es erreicht aber erst jetzt ein grösseres Publikum.

Die Macher sehen sich von MrBeast getäuscht, wollen ihm aber noch eine Chance geben. Sie schreiben, sie wollten den Fall nicht auf juristischem Weg regeln.

«Wir haben MrBeast mehrfach kontaktiert, aber keine Antwort erhalten. Jetzt wollen wir MrBeast die Gelegenheit geben, die Dinge wieder in Ordnung zu bringen. Statt Klagen und Anwälten wollen wir eine superlustige Video-Zusammenarbeit/einen Wettbewerb mit MrBeast veranstalten, bei dem der Erlös des Videos dazu dient, mehr Augenoperationen für Menschen zu finanzieren, die an heilbarer Blindheit leiden.» quelle: video-beschrieb bei youtube

Krumme Deals rund um Krypto-Währungen

Grosser Name, dicke Krypto-Geschäfte. Screenshot: Cointelegraph

Ok, hier wird es juristisch heikel. Ein unabhängiges Forscherteam wirft MrBeast vor, mit fragwürdigen Geschäften rund um den Handel mit Kryptowährungen über 23 Millionen US-Dollar verdient zu haben.

Konkret geht es um den Vorwurf des «Insider-Handels», der sich in einem Graubereich bewegt. Konkret wird das Pump-and-Dump-Verfahren genannt.

MrBeast soll seinen Markeneinfluss genutzt haben, um diverse Krypto-Projekte anzukurbeln. In einem persönlichen Netzwerk mit anderen YouTubern heizte er den Hype um einzelne Coins (Kryptos) an und als deren Preis in die Höhe schoss, verkaufte er mit Gewinn.

Bekanntlich sind alle Transaktionen wegen der zugrunde liegenden Blockchain-Technologie öffentlich und können deshalb auch zurückverfolgt werden. Sogenannte «On-Chain-Forscher» haben gemäss eigenen Angaben um die 50 Krypto-Konten von MrBeast analysiert.

Es gebe auffallende Ähnlichkeiten in den Kryptowährungs-Aktivitäten von MrBeast und weiteren Personen, mit denen er auf YouTube kooperiert habe.

Die Untersuchung kommt zum Schluss:

«Angesichts der Erfolgsbilanz von MrBeast, der als hauptberuflicher ‹Content Creator› und Eigentümer verschiedener Unternehmen durchweg hohe Renditen erzielt hat, ist die Wahrscheinlichkeit äusserst hoch, dass sein Erfolg bei Investitionen in Kryptowährungen nicht auf einem ausgeprägten Handelsinstinkt beruht, sondern nur auf Insiderinformationen, insbesondere in Bezug auf bevorstehende Markendeals und Partnerschaften innerhalb seines Netzwerks (...).» quelle: loock.io

Fragwürdiges Geschäft mit Schüler-Essen

Im September 2024 geben der amerikanische Influencer und Wrestler Logan Paul und sein YouTube-Kollege KSI eine Partnerschaft zwischen ihrer Getränkemarke und einer Schokoriegel-Marke von MrBeast bekannt.

Die drei Geschäftsleute wollen den US-Markt für Schüler-Verpflegung mit ihrer gemeinsamen Marke «Lunchly» aufrollen, stossen jedoch auf massive Kritik.

Ernährungswissenschaftler betiteln das Marketing als «abscheulich» und warnen Eltern vor den Influencer-Produkten, die sich an schulpflichtige Kinder richten.

Logan Paul, MrBeast und KSI (von rechts) steigen ins Schüler-Verpflegungs-Business ein. Bild: Screenshot: Instagram

Logan Paul hatte 2018 traurige Bekanntheit erlangt, als er ein Suizid-Opfer in Japan in einem Video zeigte. Chris Broad, ein in Japan lebender Brite und ebenfalls ziemlich erfolgreicher YouTuber, kommentierte:



«Zu sehen, wie der grösste YouTuber der Welt mit einem solchen Mann kooperiert und ihn vor einem Publikum von zig Millionen Kindern bewirbt, macht mich einfach krank – und das alles im Namen eines ekelhaft geschmacklosen Lebensmittelprodukts, das sich wiederum an Kinder richtet.»

Und weiter:

«Jeder, der glaubt, dass es bei MrBeast um etwas anderes geht, als darum, der reichste YouTuber der Welt zu werden, hat etwas verpasst.» CDawgVA quelle: x.com

Sexismus und untragbare Arbeitsbedingungen

Im September 2024 wird publik, dass in Kalifornien ein MrBeast-Grossprojekt die Justiz beschäftigt. In einer Klage gehe es um «dramatisch schlechte Bedingungen» bei den Dreharbeiten zu der neuen Amazon-Prime-Serie «Beast Games». Auch zu sexueller Belästigung soll es gemäss einem Bericht der BBC gekommen sein.

Fünf weibliche Kandidatinnen der Unterhaltungs-Show hätten rechtliche Schritte gegen Donaldsons Produktionsfirma MrB2024 und Amazon eingeleitet.

In der Klageschrift heisse es, die Beklagten hätten «eine Kultur, ein Muster und eine Praxis der sexuellen Belästigung geschaffen, zugelassen und gefördert, auch in Form eines feindseligen Arbeitsumfelds».

Die BBC ruft einen früheren Bericht der «New York Times» in Erinnerung. Im August 2024 hätten Journalisten der US-Zeitung mit mehr als einem Dutzend Teilnehmer der Show gesprochen und die hätten erzählt, dass es «mehrere Spitalaufenthalte» gegeben habe.

Davor, im Juli 2024, hatte bereits ein anderer Missbrauchs-Fall das MrBeast-Imperium erschüttert. Seiner ehemaligen Co-Moderatorin (26) wurde vorgeworfen, eine junge Frau sexuell belästigt zu haben.

Über den MrBeast-Account der Social-Media-Plattform X wurde eine Stellungnahme zu den Vorwürfen gegen die Frau publiziert. Darin distanzierte sich Donaldson und teilte mit, sie sei nicht mehr für ihn tätig.

«Ich werde den unabhängigen Ermittlern die nötige Zeit für eine umfassende Untersuchung einräumen und auf Grundlage ihrer Ergebnisse weitere Massnahmen ergreifen.» MrBeast quelle: x.com

Später tauchten auf einem anonymen YouTube-Kanal weitere Vorwürfe über Geschäftspraktiken auf. Sie stammten angeblich von einem ehemaligen Mitarbeiter. Die BBC konnte die Behauptungen oder die Identität dieser Person nicht unabhängig überprüfen.

«Für MrBeast sind Kontroversen dieses Jahr nichts Neues – und er hat es jedes Mal geschafft, unbeschadet daraus hervorzugehen.» Feststellung in einem BBC-Bericht im August, vor Bekanntwerden der jüngsten Vorwürfe

PS: Seit geraumer Zeit kursieren auf den grossen Social-Media-Plattformen wilde Spekulationen um geleakte Gruppen-Chats des Teams von MrBeast. Weil die Sachlage unklar ist, geht watson nicht darauf ein.

Wie reagiert MrBeast?

Eine aktuelle Stellungnahme liegt watson nicht vor.

«Ich möchte die Welt zu einem besseren Ort machen, bevor ich sterbe.» MrBeast quelle: linkedin

Der 26-jährige Amerikaner hat eine einzigartige Marke geschaffen und holt nun möglichst viel heraus. Alles, was bei der Monetarisierung stört, blendet er aus.

Vielleicht ist er auch bereits «Too Big To Fail». Das Wirtschaftsmagazin «Forbes» führt MrBeast auf der Liste der «Top Creators 2024». Auf Social Media soll er inzwischen über 500 Millionen Followerinnen und Follower haben – die grösste «Anhängerschaft» weltweit.