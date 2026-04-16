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Cette astronaute de la Nasa et son chien font fondre la Toile

Vidéo: watson

Ils vont vous faire fondre

L'astronaute Christina Koch, de la mission Artemis II, est rentrée sur Terre après une mission de neuf jours. Son chien l'a accueillie de la plus tendre des façons.
16.04.2026, 15:0316.04.2026, 15:07
Noémie Pascalin
Noémie Pascalin

L'espace a beau être fascinant, rien ne bat le comité d'accueil de la maison. Le 10 avril dernier, après une mission de neuf jours en orbite lunaire, l'astronaute de la Nasa Christina Koch a retrouvé la gravité terrestre... et les bonds d'enthousiasme de sa chienne, Sadie.

Sur une vidéo publiée par l'ingénieure de 47 ans, on découvre une Sadie surexcitée, grattant la porte à l'approche de sa maîtresse avant de l'assaillir de léchouilles et de lui rapporter son jouet favori. «Je suis presque certaine d'avoir été la plus heureuse de ces retrouvailles», s'est amusée Koch sur Instagram.

Un moment de pure tendresse pour celle qui vient de passer plus d'une semaine confinée dans le vaisseau Orion avec ses trois coéquipiers.

L'équipage de la Terre

Si Christina Koch est une habituée des records — elle détient celui du plus long vol spatial féminin avec 328 jours en orbite — cette mission revêtait une importance particulière. Premier vol habité vers la Lune du programme Artemis depuis 1972, ce voyage a marqué les esprits par ses images spectaculaires, mais aussi par les réflexions philosophiques de l'astronaute.

La mission «Artémis 2» a battu un record historique

Lors d'une conférence de presse à Houston le 11 avril, Christina Koch a souligné la fragilité de notre monde, le comparant à un canot de sauvetage suspendu dans l'univers.

«Un équipage partage les mêmes soucis et les mêmes besoins, et les membres d'un équipage sont indissociablement, magnifiquement et fidèlement liés (...) Je sais que je n'ai pas encore tout appris de ce voyage, mais il y a une chose que je sais de nouveau. C'est que, planète Terre, tu es un équipage.»
source: people

Désormais, entre deux débriefings techniques avec la Nasa, Christina Koch compte bien profiter des choses simples: courir sur la plage avec Sadie et savourer ce retour au bercail avec sa co-équipière Sadie, loin du vide sidéral.

Les tendres retrouvailles de Christina Koch et de sa chienne Sadie

Vidéo: watson
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