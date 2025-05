Voici comment voter durant l'Eurovision

La Suissesse Zoë Më lors d'une répétition de l'Eurovision à Bâle vendredi. Keystone

Vous voulez voter à l'Eurovision? Voici comment

On vous explique comment fonctionne le vote pour la finale du plus grand concours de chant du monde, qui se tient samedi à Bâle.

La plupart des gens ont déjà suivi au moins une fois la finale du Concours Eurovision de la chanson (ESC) à la télévision. Rappel des règles, quelques heures avant l'événement.

Comment fonctionne le vote?

Lors de la finale, un jury d'experts entre en jeu. Chaque pays participant met à disposition un jury composé de cinq personnes. Celui-ci a déjà établi son classement lors d'un pré-show, un jour avant la finale vendredi. Les dix premiers pays selon le classement de chaque jury national reçoivent des points de 1 à 8 ainsi que 10 et 12.

Le public vote lui aussi. Les votes du jury et du public représentent chacun la moitié du nombre total de points. Le pays qui obtient le plus grand nombre de points gagne.

Comment voter

Pendant les spectacles en direct, le public peut voter par téléphone, SMS ou sur l'application officielle de l'Eurovision.

Tout est là, il y a un lien pour l'appli iPhone et celle pour les téléphones Android.

Les spectateurs des pays qui ne participent pas au concours votent en ligne. On peut donc accumuler des votes de partout dans le monde.

L'ESC vous explique tout dans cette vidéo Vidéo: YouTube/Eurovision Song Contest

Attention, il y a une restriction. Les votants d'un pays ne peuvent en effet pas voter pour leur propre candidat. Comme le rappelle 20minutes.fr, on peut voter jusqu'à 20 fois, mais pas pour le candidat de son propre pays, depuis une règle instaurée en 2024.

Comment les scores sont-ils annoncés?

Chaque pays a désigné un porte-parole, qui interviendra lors de la finale. La plupart du temps, il s'agit de visages déjà connus dans les pays d'origine. Le porte-parole annonce quel pays obtient les 12 points tant convoités par le jury national. Les points restants du jury sont cumulés à l'écran.

Les présentateurs pour la Suisse sont Mélanie Freymond et Sven Epiney. Ils animeront une scène annexe dans l'«Arena plus» et seront intégrés depuis ce lieu au show en direct à la Halle St-Jacques. Pour que le suspense reste entier, on commencera par le pays qui a reçu le moins de voix. (ats)