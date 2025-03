Eurovision: Pourquoi le français et les langues nationales reviennent



Le candidat des Pays-Bas qui chante en français, les Suédois qui abandonnent l'anglais pour la première fois en 27 ans. L'édition bâloise de l'Eurovision révèle plus d'une surprise linguistique. Explications.

Plus de «Divertissement»

L'Eurovision qui aura lieu à Bâle compte deux particularités linguistiques. D'une part, le concours comporte cinq chansons partiellement ou intégralement en français (incluant deux pays non francophones) et d'autre part, il comptabilise 19 chansons sur 37 en langues nationales. A titre comparatif, l'édition 2016 comptait 34 chansons uniquement en anglais sur 42. Comment interpréter ce regain d'intérêt des langues nationales à l'Eurovision? Véritable tendance ou effet de mode? Eclairage d'Oranie Abbes, enseignante-chercheuse spécialiste de l'Eurovision.

Le français n'est pas un obstacle

C'est un fait notable, l'Eurovision 2025 comptera cinq chansons intégralement ou partiellement en français. Louane pour la France, Zoë Më pour la Suisse et Laura Thorn pour le Luxembourg chanteront exclusivement en français, tandis que Claude pour les Pays-Bas et Yuval Raphaël pour Israël le feront partiellement.

«Il faut remonter jusqu'à l'édition de 1988 pour retrouver autant de chansons en français» Fabien Randanne, journaliste, spécialiste Eurovision 20 minutes.fr

Comment expliquer le succès de la langue française cette année? A cette question, Oranie Abbes enseignante-chercheuse franco-luxembourgeoise, ne cache pas sa fierté: «L'une des raisons de regain du français est mathématique. Il s’agit, entre autres, du retour du Luxembourg à l'Eurovision». En effet, l'enseignante nous explique sur les cinq chansons en français, il y a trois pays francophones (France, Suisse et Luxembourg) et ceux-ci utilisent la langue de Molière à des fins stratégiques.

«Chanter en français peut favoriser le vote des autres pays francophones»

Oranie Abbes enseignante-chercheuse, spécialiste de l'Eurovision

Ce lien culturel et linguistique est connu au sein du concours, mais cette édition 2025 voit aussi des pays non francophones, comme les Pays-Bas et Israël présenter des chansons partiellement en français. Dans le cas des Pays-Bas, le chanteur Claude est d'origine congolaise et de langue maternelle française, tandis que Yuval Raphaël, représentante d'Israël, a souhaité ajouter un couplet en français, car elle a étudié en Suisse. «Il y aussi sans doute des raisons personnelles, des trajectoires de vie qui poussent ces deux candidats à chanter en partie en français», commente la spécialiste de l'Eurovision.

Mais ce n'est pas tout, à ces deux raisons, se mêlent aussi les récents succès des chansons francophones aux dernières éditions de l'Eurovision. Slimane arrivé quatrième en 2024, Barbara Pravi seconde 2021 et Gjon's Tears troisième la même année, ont en quelque sorte été les catalyseurs du regain d'intérêt du français.

«Tous ces succès ont démontré que chanter en français n'était pas un obstacle»

Oranie Abbes enseignante-chercheuse, spécialiste de l'Eurovision

Mise à part ces cinq chansons intégralement ou partiellement de la langue de Molière, l'Eurovision 2025 cache une autre spécificité, celle du retour en force des langues nationales. La question n'était donc pas de savoir pourquoi le français semblait avoir le vent en poupe cette année, mais pourquoi tant de pays ont abandonné l'anglais au profit de leur langue nationale.

Let's sing in English

Pour mieux comprendre l'enjeu de l'utilisation de l'anglais à l'Eurovision, un détour par la case histoire est nécessaire. A la création du concours en 1956, aucune règle sur l'emploi des langues dans les chansons n'était stipulée. A la première édition de l'Eurovision, fait étonnant, sept chansons sur les quatorze furent interprétées en français (pour ceux qui se demandent pourquoi le français était de mode, vous pouvez consulter cet article👇🏽)

En 1956, il est donc d'usage d'utiliser sa langue nationale pour représenter son pays. Près d'une dizaine d'années plus tard, en 1965, la Suède secoue l'institution en chantant en anglais. Shoking! La controverse est née et l'Eurovision instaure une règle imposant à chaque pays de chanter dans sa langue nationale dès l'édition de 1966.

Mais cela ne durera que sept ans. En effet, en 1973, l'Eurovision abroge l'obligation de chanter dans sa langue nationale. Vous pensez en avoir fini? Pas du tout. De 1973 à 1976, une grande partie des concurrents optent pour l'anglais qui devient extrêmement populaire, à titre d'exemple, en 1976, un tiers de participants chantaient en anglais. C'est alors que le concours rétropédale et réintroduit l'obligation des langues nationales dès 1977. Selon Le Monde cette réintroduction a été exigée par le télédiffuseur français qui jugeait l'influence de l'anglais nuisible au concours. Cette règle perdura pendant 22 ans. En 1999 et suite à des réclamations de télédiffuseurs, l'obligation de chanter dans sa langue nationale est définitivement abolie.

«L'Irlande a chanté en anglais et gagné l'Eurovision quatre fois entre 1987 et 1996. Ces victoires ont motivé la demande d'abrogation de la règle des langues nationales par certains télédiffuseurs qui pensaient, à l'époque, que chanter dans leur langue les désavantageait»

Oranie Abbes enseignante-chercheuse, spécialiste de l'Eurovision

Depuis 1999, tous les pays sont libres de choisir la langue de leur chanson. Depuis, la part de la langue anglaise n’a cessé de progresser, année après année, jusqu’à passer la barre des 90% en 2016, selon Le Monde.

Obrigado Portugal

On ne peut ignorer que depuis la création du concours, la moitié des éditions ont été remportées par des chansons écrites et chantées en anglais, l'usage de la langue de Shakespeare augmente clairement les chances de victoire, mais cela n'est pas sans risque.

«La prédominance de l'anglais a créé un phénomène d'acculturation. Au milieu des années 2010, il devenait difficile de distinguer une chanson lettone d'une chanson suédoise par exemple.»

Oranie Abbes

Mais alors que l'on croyait la domination sans partage de l'anglais, une surprise laissera les commentateurs de l'Eurovision sans voix. L'édition 2017 de l'Eurovision est remportée par le chanteur portugais Salvador Sobral avec la chanson Amar Pelos Dois.

«La victoire du Portugal en 2017 a été un tournant pour les chansons en langues nationales et Maneskin en 2021 renforce cette tendance» Oranie Abbes

Salvador Sobral, la surprise linguistique de l'Eurovision 2017👇🏽 Vidéo: YouTube/Eurovision Song Contest

Selon la chercheuse, la tendance se confirme pour l'édition bâloise avec 51% des chansons qui sont en langues nationales.

Retour des nationalismes ?

On ne peut toutefois clore cette analyse de la résurgence des langues nationales sans évoquer le retour des nationalismes en Europe. L'Eurovision agissant comme une caisse de résonances des enjeux politique européens, doit-on percevoir dans l'usage des langues nationales une montée des nationalismes? Pour Oranie Abbes, l'analyse de cette tendance ne doit pas s'effectuer au travers du prisme politique.

«Aujourd'hui, à l'Eurovision, l'instrumental n'est pas en direct et les choeurs peuvent même être enregistrées. Que reste-t-il si ce n'est la mise en scène ou l'usage de la langue nationale?» Oranie Abbes

Pour la spécialiste du concours, l'Eurovision c'est aussi un moment de découverte et l'utilisation de sa langue nationale montre la richesse culturelle de chaque pays. «Une véritable quête d'authenticité», conclut l'enseignante-chercheuse.