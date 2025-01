Que des gros punks par ici. Image: watson / dr

Des Alémaniques pour présenter l'Eurovision? On a plus punk

Pour sa 69e édition (ressenti: 284e), en mai, l'Eurovision se tiendra en Suisse. Et ce sont trois Alémaniques qui présenteront cette kermesse de la variété européenne. Voici notre contre-liste, plus punk et plus folle que les noms sortis du chapeau.

Rholalaaa c'est si triiiiste. Cette émission vétuste, qui se déroulera à Bâle les 13, 15 et 17 mai prochains (puisque la Suisse a eu le malheur de gagner la précédente édition à Malmö), sera animée par trois présentatrices. Et pas une Romande.

Après tout, pourquoi s'emmerderait-on à nous représenter; nous ne sommes que 23% à baragouiner dans la langue de Molière (ça pue le seum par ici, non?).

Bon, on aura tout de même Mélanie Freymond, accompagnée de Sven Epiney (je sais pas c'est qui), mais ce sera pour assurer la présentation au public viewing (je sais pas c'est quoi) dans le stade St-Jacques à Bâle.

Mais peu importe. En exclusivité mondiale, mesdames et messieurs et les personnes qui ne se reconnaissent pas dans «mesdames et messieurs», voici la liste des candidats que watson aurait retenus afin de rendre cette émission un peu moins chiante un peu plus funky.

Jonas Schneiter

Street cred: 10/10

Sérieux prétendant. Après avoir squatté la moitié des plateaux télé et studios radio de la RTS, de l’émission à décortiquer la sauce des nuggets à celle sur l’économie suisse en crise, en passant par les Beaux Parleurs à arbitrer les bastons entre Coline de Senarclens et Slobodan Despot, Jonas Schneiter pourrait parfaitement commenter les votes chypriotes sur le tube norvégien avec autant de passion.

Avantage: sait meubler à peu près n’importe quel silence gênant. Inconvénient: a tendance à présenter ses émissions déguisé en immense lapin.

Image: dr

Joe Biden

Street cred: 5/10 (et une sieste)

Après avoir officiellement pris sa retraite politique, Joe Biden a un peu de temps libre devant lui. Sa mémoire aussi chancelante que sa démarche pourrait créer des moments cultes:

«And now, let’s welcome… uh… Spain… wait, no, Ukraine?»

Avouons-le, on ne dirait pas non à un passage lunaire où le 46e président des Etats-Unis confondrait l’Eurovision et l’Union européenne (notez que si l’Europe des 27 était gérée par des chanteurs de variété, le monde se porterait peut-être mieux...).

Taylor Swift

Street cred: 12/10 (oui, les USA seront dans l’Eurovision d’ici là)

A propos d'artistes... Certes, Taytay n’a absolument aucun lien avec la Suisse ni l’Eurovision, mais qui s’en fout? En 2025, Taylor est une industrie à elle seule, et son simple nom suffirait à booster l’audience à des niveaux stratosphériques. Entre deux votes, elle pourrait même sortir une nouvelle version de 1989 (genre 1989 Eurovision Edition, et faire exploser Spotify).

Par ailleurs, avec l’élection de Trump, qui sait ce qu’il pourrait bien se passer d'ici le mois de mai prochain? Puisque le monsieur orange a l’air motivé à annexer le Canada pour en faire le 51e Etat américain, pourquoi l’Europe ne deviendrait-elle pas le 52e?

Roger Federer

Street cred: 7/10

La classe incarnée. Roger (à lire «Rodgeur» dans votre tête, avec la voix de Pascal Droz) pourrait apporter un soupçon d’intérêt et d’élégance à cette compétition vétuste, longue comme un lundi de janvier, et qui rappelle un peu l’odeur d'un EMS, entre la charentaise et le désinfectant pour les mains.

En plus, le Bâlois joue à domicile; à la Halle Saint-Jacques, le tennisman a remporté dix fois la finale des Swiss Indoors Basel, un record. Par contre, il est probable que la finale (de l'Eurovision cette fois, vous suivez un peu?) soit interrompue par une standing ovation de 45 minutes à son entrée en scène.

Meghan Markle

Street cred: 3/10

L’ex-actrice-princesse-tradwife-californienne qui fait des confitures en courant sur la plage a la fâcheuse tendance à bouffer à tous les râteliers et aime tester de nouvelles choses. Pourquoi ne lui confierait-on pas la présentation de cette émission? Elle pourrait même prendre des conseils auprès d’Oprah Winfrey, qui n'est autre que la version américaine de Jean-Marc Richard, n'ayons pas peur des mots.

Petit bémol: la seule présence de l'Américaine risque d’être prise comme un crime de lèse-majesté par nos amis British. Et donc de faire foirer les votes. Shocking.

Manuel Valls

Street cred: -3/10

Toujours prêt à saisir une nouvelle opportunité, Manuel Valls pourrait très bien apparaître comme le choix-surprise de la RTS. D’ici mai, ma main à couper que le gouvernement Bayrou sera tombé, Valls avec, et qu'il tentera donc de rebondir en Suisse, après la France, puis Barcelone, puis re la France.

Argument principal pour sa candidature? «J’ai des ancêtres genevois.»

Christian Constantin

Street cred : 7/10

Le président du FC Sion, habitué des coups d’éclat, pourrait apporter un chaos délicieusement imprévisible. Chaque vote qu’il trouve injuste? Il descend sur scène pour une confrontation en direct avec le jury. Grande gueule, grand spectacle. La vie qu'on mérite.

Notons aussi que CC débarquerait en hélico; là encore, ça en jette. Pour l’aspect écolo, on repassera, mais bon, on rappelle que cette Star Ac’ du pauvre fait quand même venir des délégations des quatre coins de l’Europe. Alors certes, le Valaisan crame autant de kérosène en faisant Sion - Bâle que l’équipe islandaise, mais c’est le prix à payer si on veut un peu de fun.

DJ Bobo

Street cred: 4/10

Quoi de mieux qu’une star locale (et désuète) qui a fait danser toute l’Europe dans les années 90? DJ Bobo, c’est le côté kitsch assumé et revendiqué qui ferait un écho parfait aux tenues improbables de ce concours musical (et désuet).

Inconvénient notable: on risquerait fort de se farcir son tube Chihuahua à un moment de la soirée, ce qui provoquerait une vague d’otite aiguë à travers le pays.

David Hasselhoff

Street cred: 8/10

Le Hoff à l’Eurovision? C’est un grand oui. A big yes! Il est un peu le pendant américain d’Alain Morisod, dans une version moins… enfin plus… américaine. Et il pourrait également pousser la chansonnette, parce qu’après tout, qui peut résister (et là je suis full sérieuse) à sa reprise de Country Roads?

Eh oui, quitte à ce qu’on se fasse chier devant cette émission ringarde à souhait, autant pousser le ringard à son paroxysme. COUNTRY ROAAAADS, TAKE ME HOOOOMEEEE!

Nemo

Street cred: 6/10

Soyons honnêtes: si on se farcit l’organisation de l’Eurovision en Suisse, c’est bien à cause de sa victoire, l’an dernier, en Suède. Je vois pas pourquoi l’artiste ne réparerait pas directement ses conneries en animant ce thé dansant international.

Bonus: iel pourrait à nouveau porter une jupe, et faire rager les conservateurs. Yay!

Vidéo: watson

Bonus: moi

Street cred: ??/10

On a déjà demandé d’écrire cet article à la personne chez watson qui déteste le plus l’Eurovision. Alors pourquoi ne pas pousser la connerie jusqu’au bout en me demandant d’animer cet enfer?

Journaliste polyvalente, Margaux Habert, 33 ans, sait jongler aussi bien avec l’actu, que le divertissement, que des torches en feu. Quand elle ne demande pas à ChatGPT d’écrire à sa place, il lui arrive d’animer des trucs en cachette de son employeur pour arrondir ses fins de mois. A déjà modéré des tables rondes devant au moins 20 personnes; saura parfaitement s’en sortir sans s’évanouir devant les 17 milliards de téléspectateurs qui n’ont rien de mieux à foutre le soir de la finale de l’Eurovision. Accepte d'être payées en cartes cadeaux Decathlon.