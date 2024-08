«CC» s'est pris pour Alain Delon

Le président du FC Sion a atterri en hélicoptère sur la pelouse de Delémont samedi. Or l'ancien monstre sacré du cinéma avait fait pareil en 1992, mais en Valais!

Plus de «Sport»

La vidéo fait le buzz depuis plusieurs jours. Elle montre Christian Constantin se poser en hélicoptère sur le terrain des SR Delémont moins de deux heures avant le match de Coupe entre le club jurassien et son FC Sion, samedi soir au stade de la Blancherie. Or cette scène en rappelle une autre: il y a 32 ans exactement, un certain Alain Delon débarquait lui aussi en hélico sur la pelouse d'un stade de football romand.

Nous avons retrouvé les images. On aperçoit l'ancien acteur, décédé dimanche à l'âge de 88 ans, sortir de l'appareil à hélices pour poser le pied sur le terrain de... Tourbillon, dans le stade du FC Sion!

Nous sommes alors au printemps 1992 et le chef-lieu du Valais est en fête, puisque le club local vient de fêter son premier titre de champion (le second interviendra en 1997).

Image: KEYSTONE

Image: KEYSTONE

Alain Delon a embarqué dans l'hélicoptère à l'aéroport de Sion avant de se poser au centre du terrain avec le ballon de la partie dans les mains.

Sur une vidéo tournée par Canal 9, on voit même le natif de Sceaux (Ile-de-France) donner le coup d'envoi du match de bienfaisance organisé ce jour-là au stade.

A l'époque, c'est André Luisier qui était président du FC Sion. Il s'apprêtait à céder les rennes du club à un certain Christian Constantin.

«CC» et Delon: un rendez-vous manqué

L'actuel président du FC Sion a d'ailleurs failli côtoyer Alain Delon en 2019, mais l'évènement ne s'est jamais concrétisé. A l'époque, Christian Constantin rêvait d'attirer le charismatique français pour son repas de gala. Il avait même annoncé que l'affaire était bouclée, et que Delon viendrait lui donner la réplique à Martigny.

Une révélation qui n'avait pas du tout plu à l'intéressé. Alain Delon avait démenti formellement sa venue, et ne s'était d'ailleurs jamais présenté à la soirée de gala du FC Sion. Constantin ne lui en a visiblement jamais voulu, puisqu'il s'est inspiré de son apparition aérienne de 1992 pour surprendre à son tour le public, samedi en 32e de finale de la Coupe de Suisse.

Collaboration: Sven Papaux