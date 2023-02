Kate a mis une petite fessée à William

La propagande du Kremlin est de plus en plus efficace (même en Romandie)

On a testé la PlayStation VR2: alors, est-ce que ça en vaut la peine?

Lorsque Sony nous a invité à une séance d'essai du PS VR2 en Allemagne début février, l'impatience était grande. Après avoir enfin testé le casque dans Horizon: Call of the Mountain, l'anticipation s'est transformée en enthousiasme. Mais le PS VR2 a-t-il ce qu'il faut pour rendre le jeu VR présentable?

Plus de cinq millions de casques vendus et plus de 650 sorties de jeux dans le monde — tel est le bilan du premier casque PlayStation VR de Sony, qui a vu le jour le 13 octobre 2016. Des chiffres solides, mais qui étaient loin d'être suffisants pour pénétrer le marché de masse à long terme. Près de sept ans plus tard, le fabricant japonais de consoles tente une nouvelle approche en misant non seulement sur une offre très diversifiée de titres de lancement, mais aussi sur une technique sensiblement améliorée.