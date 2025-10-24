Dans son nouveau film, Orelsan conjure ses démons. image: instagram x montage watson

Le nouveau film d'Orelsan promet du lourd

Inspiré par l'univers fantastique du Japon, «Yoroï», le deuxième film du rappeur français, sort mercredi prochain. Le récit est une métaphore des difficultés de la vie après 40 ans.

Antoine GUY / afp

Plus de «Divertissement»

Fatigue professionnelle, paternité, quête de sérénité, Orelsan met en scène la crise de la quarantaine dans un combat haut en couleur contre des démons japonais dans Yoroï. Le deuxième film du rappeur français sortira mercredi 29 octobre en salles.

La bande-annonce 👇 Vidéo: youtube

Le film met en scène Aurélien, rappeur étouffé par le star system et les sollicitations constantes, et qui attend un enfant avec sa compagne, Nanako.

Pour échapper à la pression, ils décident de fuir et de partir s'installer au Japon, sans prévenir personne. Le réalisateur David Tomaszewski, qui a écrit le film avec Orelsan, explique:

«Il y a clairement un changement de paradigme dans la vie d'un être humain avec l'arrivée d'un enfant» David Tomaszewski

A 43 ans, Orelsan est devenu père il y a deux ans. Il explique:

«Que ce soit dans mes albums, mes films, je raconte un peu des choses en accord avec là où j'en suis» Orelsan

Quand David Tomaszewski, réalisateur de nombreux clips pour Orelsan, a proposé le projet, l'artiste lui a répondu:

«J'ai dit "c'est trop bien", parce que ça permet de rentrer tout ce que j'ai envie de raconter à ce stade de ma vie.»

Des légendes nipponnes

Installé dans une maison traditionnelle japonaise, Aurélien découvre une armure antique qui lui colle à la peau dès qu'il l'enfile.

Toutes les nuits surgissent alors des Yokais, d'étranges démons japonais aux multiples visages, qu'Aurélien et Nanako doivent combattre jusqu'à l'aube. Orelsan raconte la symbolique du film:

«L'idée, c'était de parler de comment on traite ses émotions, ses peurs, de parler aussi du burn-out, de parler de santé mentale, tout ça dans un emballage fun.»

Le Normand ambitionnait depuis longtemps de réaliser un long-métrage reprenant les codes des films d'action hongkongais et s'est mis aux sports de combat il y a huit ans pour s'y préparer. Les cascades du film ont donc quasiment intégralement été réalisées par Orelsan et sa partenaire à l'écran, Clara Choï.

Dans le film, le personnage principal fuit la célébrité, l'omniprésence des réseaux sociaux et les entourages toxiques après une scène d'ouverture qu'on pourrait confondre avec la vraie vie d'Orelsan.

Dealer avec ses démons

Même s'il revendique de faire oeuvre de fiction, le chanteur dit s'être inspiré de son expérience personnelle. Le rappeur explique:

«On a pris ce personnage d'Orelsan, un peu comme j'ai fait toute ma carrière, dans "Comment c'est loin" (son premier film), dans "Bloqué" (série humoristique), dans mes albums.»

David Tomaszewski et lui-même ont ensuite poussé les curseurs au maximum, en inventant certains aspects de la vie de l'artiste.

La célébrité «c'est un accélérateur», avance David Tomaszewski. «Ça amplifie les problèmes», ajoute le réalisateur, ce qui en fait «un vrai sujet de cinéma».

«David adore les films sur la célébrité», abonde Orelsan, qui revendique avec son ami plusieurs inspirations, de All that jazz de Bob Fosse (Palme d'or à Cannes en 1980) à Grosse fatigue de Michel Blanc.

Orelsan va repartir en tournée

Yoroï est aussi l'occasion pour Orelsan d'en faire une accroche marketing de sa future tournée, qui doit débuter à Caen en janvier avant de s'achever sur 10 concerts d'affilée à l'Accor Arena, à Paris, en décembre 2026.

Les trois nouveaux morceaux présentés dans le film ne seront pas disponibles dans l'immédiat sur les plateformes de streaming, mais uniquement audibles au cinéma. «Ils seront aussi dans la tournée», promet Orelsan.

Eviter les clichés malgré tout

Le chanteur a toujours revendiqué haut et fort sa passion pour la culture japonaise. Orelsan raconte au sujet du film:

«Aurélien se barre là-bas parce qu'il fantasme un peu cette vie, cette culture, et il connaît le Japon un peu par la culture geek, qui est souvent un peu tronquée par les mangas.»

Le rappeur souligne:

«C'est l'occasion de questionner le regard des occidentaux sur le Japon, cet espèce de fantasme, comme quand les Américains tournent à Paris. C'est parfois un Paris idéalisé, qui n'est pas moins bien, qui est juste différent.»

Si vous aussi, vous rêvez de partir 👇

Envie de découvrir le Japon? 1 / 38 Envie de découvrir le Japon? source: instagram