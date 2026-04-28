Au menu de cette «Dream Track», le bruit iconique du shaker d’Aromat. capture d'écran

Mosimann et Kominek signent une «Dream Track» 100% suisse

Quand deux artistes suisses s’enferment en studio pour nous pondre un morceau 100% suisse, le résultat oscille entre hommage et auto-parodie. Et visiblement, ça plaît. En moins de 24 heures, la vidéo cartonne déjà sur Instagram.

Plus de «Divertissement»

C’est un concept qui commence à bien tourner. Le principe de la «Dream Track» de Mosimann est simple: inviter une personnalité et fabriquer, en quelques minutes, «le morceau de ses rêves». Une sorte de laboratoire musical, un mélange de tout et n’importe quoi (et surtout n’importe quoi).

Sa dernière création, publiée lundi sur les réseaux sociaux, ne fait pas exception. Cette fois, c’est Alexandre Kominek qui donne ses instructions au maître des platines. Et forcément, quand deux Suisses décident de mettre le paquet sur la carte du terroir… ça donne un beau concentré de clichés helvétiques.

Au menu de cette «Dream Track», le bruit iconique du shaker d’Aromat (probablement l’instrument le plus sous-coté du pays), le revers de Roger Federer, le coup droit de Stan Wawrinka, des cloches de vaches «suisses, pas frontalières», un tire-fesses grinçant, le passage d’un tram, sans oublier la punchline politique devenue culte de Johann Schneider-Ammann:



«Rire, c’est bon pour la santé»

Cerise sur le gruyère, le penalty raté de Kylian Mbappé lors de l’Euro 2021 face à la Suisse. Oui, celui-là même, qui a fait vibrer tout un pays.

Vidéo: instagram

Le résultat? Disons, on sent que Kominek s’amuse pendant que Mosimann fait de son mieux pour organiser ce joyeux bordel. Et le pire (ou le meilleur, ou le meilleur du pire), c’est que le public suit. En moins de 24 heures, la vidéo frôle déjà les 700 000 vues sur Instagram. De là à espérer que la track deviendra le tube de l’été, qu’on écoutera à fond à la piscine de Bellerive, il n’y a qu’un pas.

Alexandre Kominek est actuellement en pleine promotion de Recalé, sa série sur Netflix. Quant à Mosimann, il s’apprête à enchaîner les festivals suisses cet été… avec, peut-être, quelques cloches de vaches dans ses sets.