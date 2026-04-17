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Dansons: Le single de Céline Dion est une maigre consolation

Le nouveau single de Céline Dion, Dansons, suscite des réactions mitigées parmi les critiques mais régalera les fans de la chanteuse.
Quelques jours après que des centaines de milliers de personnes se soient ruées sur les billets de sa résidence à La Défense Arena, Céline Dion a sorti une nouvelle chanson. sony/watson

Céline Dion dévoile un nouveau single et c'est une «maigre consolation»

Alors que les fans n'ayant pas pu se dégoter un billet pour le grand retour de Céline Dion sur scène sèchent encore leurs larmes, la superstar québécoise a dévoilé cette nuit un single inédit, Dansons, écrit par Jean-Jacques Goldman. Voici ce qu'en disent les critiques.
17.04.2026, 09:3017.04.2026, 09:30

C'était la perspective d'une petite lueur de joie au milieu de l'amère déception de ne pas avoir été tirés au sort pour la série de concerts grandioses de Céliiiiine à Paris: un tout nouveau single en collaboration avec Jean-Jacques Goldman - dix ans après Encore un soir. La première sortie de la chanteuse depuis sept ans. Autant dire qu'on avait pas attendu un morceau avec autant d'excitation depuis Candle in the Wind, l'hommage d'Elton John à Lady Diana en 1997.

Publié ce vendredi à minuit sur les plateformes de streaming, ce titre très attendu n'est pas récent: il a été écrit en 2020, en pleine pandémie de Covid-19.

Si son rythme lent, mélancolique, très doux, presque cotonneux, ne choquera pas les oreilles familières à Goldman, les critiques semblent pourtant pris de court. Dévoilée en primeur à la presse quatre jours avant sa sortie officielle lors de sessions d'écoutes avec signature d’un accord de confidentialité et confiscation des téléphones, la chanson suscite des réactions mitigées.

Voici comment choper les ultimes billets pour le concert de Céline Dion

Ce que disent les critiques

«Esthétiquement proche d’un générique de soap opera, situé quelque part entre Nana Mouskouri et Barbra Streisand, Dansons est si hors d’âge qu’il en est fascinant», constate Le Monde dans une critique mi-figue mi-raisin.

«Les malheureux fans qui ont perdu au tirage au sort dans la foire aux places ne se consoleront pas avec ce maigre lot qu’est Dansons»
Le Monde

Quant au Figaro, il se contente de décrire strictement la chanson, sans donner un avis très franc. Tout juste le quotidien français conclut-il en affirmant que: «La mélodie accroche, mais le tempo alangui n’en fera pas un tube radio ni la locomotive d’un hypothétique album à venir.» Hmhm...

Le Parisien, pour sa part, est convaincu et enthousiaste: «(...) dès les premières secondes de Dansons, on retrouve la Céline Dion que l’on aime, sensible, délicate, sur cette ballade à la production sobre, sans refrain.»

«Dansons est du pur Céline Dion et du pur Jean-Jacques Goldman»
Le Parisien

Même son de cloche du côté du Devoir, qui salue du pur Céline Dion:« En clair, Dansons est du Céline Dion, purement et simplement, sans plus ni moins.»

Bonne nouvelle pour les fans de Céline Dion

Amuse-bouche pour les chanceux qui assisteront à la résidence de Céline Dion à Paris l'automne prochain, petite consolation pour les autres, Dansons aura au moins le mérite de caresser les inconditionnels de la diva québécoise dans le sens du poil. Et après tant d'années d'absence, c'est tout le mal qu'on leur souhaite.

Et vous? Vous la trouvez comme cette nouvelle chanson de Céline Dion? Dites-nous tout en commentaire 👇

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