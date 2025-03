Peut-on se fier aux paris pour déceler le grand vainqueur de l'Eurovision 2025?

Voici les favoris pour l'Eurovision (et la Suisse prend une claque)

Les chansons de tous les participants à l'Eurovision 2025 sont désormais connues. Et des favoris se dessinent déjà clairement. Mais peut-on faire confiance aux pronostics?

Cette année, 37 participants se présenteront à l'Eurovision à Bâle - tous dans l'espoir que leur chanson remportera les faveurs à la fois du public et des jurys nationaux.

Six d'entre eux décrochent déjà leur place pour la Grande Finale. Il s'agit des cinq colosses que sont l'Allemagne, la France, l'Italie, l'Espagne et la Grande-Bretagne, d'une part, parce qu'ils représentent la part majeure du budget de l'Union européenne de radio-télévision (UER). D'autre part, la Suisse se qualifie également, puisqu'elle est la grande gagnante de l'année dernière et le pays hôte en 2025.

Les 31 autres candidates et candidats s'affronteront lors de deux demi-finales. Les 10 meilleurs d'entre eux continueront l'aventure.

Les participants ont - enfin - tous révélé leur titre. Les preneurs de pronostics, ou bookmakers se frottent désormais les mains, car ce que l'on veut maintenant, ce sont des données et des faits pour confirmer les coups de cœur. Le site «Eurovision World» analyse les principaux acteurs sur le marché européen des paris. Il peut par conséquent présenter un classement exhaustif des favoris. Voici les dix premiers (au 24 mars 2025):

🇸🇪 KAJ – Bara bada bastu

La Suède remportera-t-elle une fois de plus l'Eurovision? Les résultats des paris continuent de prédire la victoire du pays scandinave. Les chances du groupe KAJ avec la chanson Bara bada bastu sont de 23% (au 24 mars). Début mars, elles atteignaient 17%.

🇦🇹 JJ – Wasted Love

L'Autriche s'est incroyablement rattrapée au cours des dernières semaines et talonne désormais la Suède. JJ et Wasted Love ont actuellement 22% de chances de s'imposer. Auparavant, il occupait la quatrième place.

🇫🇷 Louane – Maman

La France a été reléguée à la troisième place par l'Autriche. Maman de Louane obtient actuellement 12% chez les bookmakers.

Ces candidats complètent actuellement le top 10:

🇮🇱 Yuval Raphael – New Day Will Rise

Israel: 8%

🇳🇱 Claude – C'est La Vie

Pays-Bas: 6%

🇫🇮 Erika Vikman – Ich komme

Finlande: 4%

🇪🇪 Tommy Cash – Espresso macchiato

Estonie: 3%

🇧🇪 Red Sebastian – Strobe Lights

Belgique: 2%

🇦🇱 Shkodra Elektronike – Zjerm

Albanie: 2%

🇺🇦 Ziferblatt – Bird of Pray

Ukraine: 2%

Bon. Et à quoi en est la Suisse dans tout ça?

Selon le résultat des paris, Zoë Më arrive loin derrière avec Voyage, à la 22e place. Et donc, derrière le Royaume-Uni, l'Italie ou l'Allemagne. Mais encore devant l'Espagne, la Serbie ou la Croatie. Affaire à suivre.

Une question demeure:

Les pronostics pour l'Eurovision sont-ils VRAIMENT exacts?

Si l'on considère a posteriori les cotes annuelles des paris, ils peuvent présenter un bilan tout à fait respectable. On constate parfois des différences entre les pronostics avant et après les prestations. En moyenne, si leur taux de réussite avant de monter sur scène dépasse 50%, le gagnant final se trouvait presque toujours dans le top 3 des bookmakers. Souvent, le favori change après la prestation (ce qui souligne l'importance d'une mise en scène réussie en direct).

Nemo, pour la Suisse: une mise en scène peut tout changer. Image: AP

Commentaire: ça ne compte vraiment que pour la Suède et l'Autriche

A partir de la 5e place, les cotes de paris ne veulent en fait plus rien dire. La question de savoir si l'Estonie, avec ses 3%, a vraiment moins de chances que la Finlande, avec ses 4%, reste complètement hypothétique et donc pas pertinente.

En revanche, l'ascension fulgurante de l'Israélienne Yuval Raphael attire l'attention. Il y a peu de temps encore, les bookmakers la plaçaient au 8ème rang. Malgré tout, il pourrait y avoir une surestimation. Comme on le sait, selon le règlement de l'ESC, «une chanson ou une prestation ne doit pas contenir de message politique» - et pourtant, le rendez-vous est toujours politique, le comportement de vote des jurys et du télévote le sont d'autant plus.

Cette année, Israël est assuré d'échouer au vote du public, et les éventuels points attribués par les jurys de certains pays ne permettront pas à Yuval de se hisser dans les premiers rangs.

Si la France est actuellement si loin devant, c'est d'une part parce que les cinq grands sont traditionnellement surévalués lors des paris, et d'autre part parce que l'artiste et la chanson sont d'une qualité indéniable. La France a sorti le grand jeu pour présenter son titre et cela joue forcément un rôle: le Stade de France, des feux d'artifice, des tambours en masse... if you want it BIG, call the French.

Mais au final, c'est justement ce côté typiquement «français» qui devrait justifier sa non-participation à la finale. Aussi majestueuse que soit Maman de Louane, pour le reste de l'Europe, la chanson est finalement un peu trop, disons, française et ne convient donc pas pour le top 3.

Le coude à coude entre la Suède et l'Autriche s'avère bien plus passionnant. Les deux pays ont l'avantage de ne pas être affectés par la politique étrangère actuelle. Un numéro de comédie-danse entraînant comm Bara bada bastu pourrait plaire cette année, tandis que Wasted Love, ballade étonnamment dramatique avec la voix de fausset excentrique du contre-ténor JJ, pourrait s'imposer par sa simple qualité et son facteur «waouh». Le fait qu'elle soit chantée en anglais, alors que la contribution suédoise est en finlandais (oui, c'est vrai: les garçons de KAJ sont originaires de Finlande), plaide également en sa faveur.

La contribution suédoise: une interprétation comique aux accents finlandais. Image: eurovision.tv

Comme mentionné ci-dessus, les passages sur scène sont un facteur de changement décisif pour les cotes de paris. Cela pourrait chambouler le classement peu avant les demi-finales. Mais en l'état actuel des connaissances, les bookmakers ne se trompent probablement pas en choisissant la Suède ou l'Autriche.

