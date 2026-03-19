Carnet rose chez les stars! images: getty x instagram

Heureuse nouvelle pour la chanteuse Carly Rae Jepsen

Après son mariage au mythique Chelsea Hotel, la chanteuse Carly Rae Jepsen vient de donner naissance à son premier enfant, un heureux événement qu'elle a partagé avec ses fans sur les réseaux sociaux.

Jennifer Doemkes / t-online

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Le monde entier avait découvert la Canadienne en 2011 grâce à son tube planétaire Call me Maybe. Propulsé sur les réseaux sociaux par Justin Bieber et Selena Gomez, le morceau s’était hissé au sommet des charts mondiaux.

Si la chanteuse n’a jamais tout à fait renoué avec un succès d’une telle ampleur, elle n’a jamais cessé de faire de la musique et peut compter sur une communauté fidèle de 2,5 millions d’abonnés sur Instagram. C’est d’ailleurs avec eux que l’artiste de 40 ans avait partagé la nouvelle de sa maternité en novembre dernier.

«Bienvenue au monde, petit être»

Le bébé est désormais là et ce mardi, la jeune maman s'est affichée pour la première fois avec son nouveau-né. Dans sa story, elle a publié un selfie pris devant un miroir où on la découvre rayonnante, tenant dans ses bras le nourrisson vêtu d’une grenouillère à rayures vertes et blanches.

La photo en question: Carly Rae Jepsen s'est affichée avec son bébé pour la première fois sur Instagram. source: ninstagram.com/carlyraejepsen

«Les deux dernières semaines ont été les plus belles de ma vie. Bienvenue au monde, petit être», a écrit la chanteuse pour accompagner ce cliché, rythmé par les notes de Can't Take My Eyes Off You de Frankie Valli. Pour l’heure, l’artiste de 40 ans a préféré garder pour elle les détails plus personnels, comme le sexe ou le prénom de l’enfant.

Pour Carly Rae Jepsen, l'année écoulée a été riche en événements sur le plan personnel. Quelques semaines seulement avant d'annoncer sa grossesse, la chanteuse s'est mariée. Le 4 octobre 2025, elle a dit «oui» à son compagnon de longue date, le producteur de musique Cole Marsden Greif-Neill, alias Cole MGN, au mythique Chelsea Hotel de New York .

Carly Rae Jepsen a également partagé des photos du mariage sur Instagram, dissimulant habilement son ventre arrondi.