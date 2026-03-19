assez ensoleillé
DE | FR
burger
Divertissement
People

La chanteuse Carly Rae Jepsen est devenue maman

Heureuse nouvelle pour la chanteuse Carly Rae Jepsen
Carnet rose chez les stars!images: getty x instagram

Heureuse nouvelle pour la chanteuse Carly Rae Jepsen

Après son mariage au mythique Chelsea Hotel, la chanteuse Carly Rae Jepsen vient de donner naissance à son premier enfant, un heureux événement qu'elle a partagé avec ses fans sur les réseaux sociaux.
19.03.2026, 09:3719.03.2026, 09:37
Jennifer Doemkes / t-online
Un article de
t-online

Le monde entier avait découvert la Canadienne en 2011 grâce à son tube planétaire Call me Maybe. Propulsé sur les réseaux sociaux par Justin Bieber et Selena Gomez, le morceau s’était hissé au sommet des charts mondiaux.

Si la chanteuse n’a jamais tout à fait renoué avec un succès d’une telle ampleur, elle n’a jamais cessé de faire de la musique et peut compter sur une communauté fidèle de 2,5 millions d’abonnés sur Instagram. C’est d’ailleurs avec eux que l’artiste de 40 ans avait partagé la nouvelle de sa maternité en novembre dernier.

Justin Trudeau avec Katy Perry en Suisse? Ils veulent «que ça marche»

«Bienvenue au monde, petit être»

Le bébé est désormais là et ce mardi, la jeune maman s'est affichée pour la première fois avec son nouveau-né. Dans sa story, elle a publié un selfie pris devant un miroir où on la découvre rayonnante, tenant dans ses bras le nourrisson vêtu d’une grenouillère à rayures vertes et blanches.

La photo en question:

Carly Rae Jepsen s'est affichée avec son bébé pour la première fois sur Instagram.
Carly Rae Jepsen s'est affichée avec son bébé pour la première fois sur Instagram.source: ninstagram.com/carlyraejepsen

«Les deux dernières semaines ont été les plus belles de ma vie. Bienvenue au monde, petit être», a écrit la chanteuse pour accompagner ce cliché, rythmé par les notes de Can't Take My Eyes Off You de Frankie Valli. Pour l’heure, l’artiste de 40 ans a préféré garder pour elle les détails plus personnels, comme le sexe ou le prénom de l’enfant.

Bye-bye Clooney? Voici la nouvelle égérie de Nespresso

Pour Carly Rae Jepsen, l'année écoulée a été riche en événements sur le plan personnel. Quelques semaines seulement avant d'annoncer sa grossesse, la chanteuse s'est mariée. Le 4 octobre 2025, elle a dit «oui» à son compagnon de longue date, le producteur de musique Cole Marsden Greif-Neill, alias Cole MGN, au mythique Chelsea Hotel de New York .

Carly Rae Jepsen a également partagé des photos du mariage sur Instagram, dissimulant habilement son ventre arrondi.

Le meilleur du Divertissement cette semaine
Arrêtez tout, le trailer de «Dune 3» est là!
Arrêtez tout, le trailer de «Dune 3» est là!
de Sainath Bovay
Les dessous scandaleux des Oscars 2026
Les dessous scandaleux des Oscars 2026
de Marine Brunner
Charles III cache un talent inattendu
Charles III cache un talent inattendu
«Trump détesterait»: Melania épinglée pour ses choix musicaux
«Trump détesterait»: Melania épinglée pour ses choix musicaux
Nicole Kidman aurait tapé dans l'oeil de ce richissime businessman
Nicole Kidman aurait tapé dans l'oeil de ce richissime businessman
Gordon Ramsay se masturbe sur Netflix
Gordon Ramsay se masturbe sur Netflix
de Fred Valet
Pourquoi cette romance queer dans le monde du hockey fascine autant
Pourquoi cette romance queer dans le monde du hockey fascine autant
de Thomas Studer
Thèmes
Les tenues époustouflantes de Margot Robbie pour Hurlevent
1 / 17
Les tenues époustouflantes de Margot Robbie pour Hurlevent

Dans le cadre de la promo du drame historique Hurlevent, l'actrice Margot Robbie nous a régalé en multipliant les apparitions à la sauce très romantico-vampiro-victorio-dix-huitième-siècle.
partager sur Facebookpartager sur X
Dans les coulisses de l’annonce de la prog' du Paléo
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Cette chanson de l'Eurovision a du mal à passer
Un titre choc, des paroles explicites et une polémique qui enfle: la Roumanie bouscule l’Eurovision avec Choke me. Entre métaphore amoureuse et incitation aux pratiques à risque, la candidate Alexandra Căpitănescu divise déjà l’Europe.
La prestation de la Roumanie pour l’Eurovision 2026 est-elle en train de franchir la ligne rouge? Entre liberté artistique et banalisation de pratiques sexuelles à risque, le débat s’enflamme.
L’article