En attendant Aalam of God, on peut écouter Dj Khaled sur la BO du film Les Schtroumpfs qui sort cet été avec le morceau Higher Love.

C'est par ce biais que l'artiste tease son retour avec son prochain album Aalam of God. Un projet dont la promotion avait été mise de côté plus tôt cette année, après que Drake a révélé qu'il ne participerait pas à cet opus. Une annonce qui a conduit Khaled à supprimer toute mention de ce disque sur les réseaux sociaux, jusqu'à présent.

Dans cette vidéo, on retrouve l'habituel Ashton Hall vêtu de son petit gilet lesté, accompagné de DJ Khaled, torse nu, en train de courir lourdement avec ses fidèles baskets Air Jordan. Le producteur, selon ses mots, est «en mode album».

«Aujoud'hui j'ai décidé d'aller au sport. Voici mon coach. Le printemps est là, l'été approche, AALAM OF G🌎D»

Jeudi 22 mai, le DJ et producteur a partagé sur les réseaux sociaux une séquence avec Ashton Hall dans laquelle on peut les voir en pleine séance de cardio en plein air filmée en slow motion. Ce type de vidéo, c'est la marque de fabrique de cet influenceur fitness qui publie régulièrement des séquences de lui en train de sprinter, filmé au ralenti pour mieux montrer ses muscles saillants qui gigotent à chaque foulée.

DJ Khaled semble vouloir perdre du poids et être en forme pour la sortie de son prochain album. Pour mettre toutes ses chances de son côté, celui-ci a fait appel à un coach inattendu: Ashton Hall, l'influenceur lifestyle devenu viral pour sa routine matinale insensée. Si vous avez vu passer une vidéo de quelqu'un qui met sa tête dans un saladier de glaçons avant de faire des pompes à 4h du matin, c'est lui.

La machine à hits et producteur DJ Khaled fait la promotion de son album à venir en s'affichant avec l'influenceur fitness Ashton Hall lors d'un jogging de l'extrême.

Ashton Hall et DJ Khaled, pas là pour enfiler des perles. Image: Instagram @djkhaled

