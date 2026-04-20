Natalie Portman et son chéri Tanguy Destable ont une grande nouvelle. Image: Variety

Natalie Portman annonce vivre un vrai «miracle»

Carnet rose au pays des stars! Natalie Portman a annoncé dans une interview récente qu’elle attendait son troisième enfant. L'actrice est âgée de 44 ans.

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Lorsqu’il s'agit de sa famille, l’actrice Natalie Portman accorde normalement la plus grande importance à sa vie privée.

Il était donc d’autant plus surprenant que la star de Black Swan confirme, le 17 avril auprès du magazine Harper's Bazaar, qu’elle était à nouveau enceinte.

Pour Natalie Portman, il s'agit du premier enfant avec le producteur de musique français Tanguy Destable. Le couple avait été aperçu ensemble pour la première fois en mars 2025. L'actrice partage déjà deux enfants avec son ex-mari Benjamin Millepied, dont elle a divorcé à l'été 2023 après onze ans d'union: Aleph, douze ans, et Amalia, neuf ans.

«Un privilège»

Après l'échec de son mariage, Natalie Portman semble désormais se concentrer pleinement sur son avenir et son nouveau chapitre avec son partenaire. «Tanguy et moi sommes très excités», a déclaré l’actrice de 44 ans à Harper's Bazaar. Elle a ajouté qu'il n'était pas évident pour elle d'être enceinte pour la troisième fois: «J'ai tellement de personnes que j'aime dans mon entourage qui ont eu beaucoup de mal avec cela.»

Ce faisant, Natalie Portman a souligné:

«Je suis simplement très reconnaissante. Je sais que c’est un tel privilège et un vrai miracle» Natalie Portman à Harper's Bazaar

Elle a encore confié au magazine: «C'est une reconnaissance que l'on ne saisit pas forcément quand on est plus jeune».

De plus, à 44 ans, l'actrice affirme se connaître mieux que jamais et savoir désormais «avec qui je veux passer du temps et quel genre d'énergie je veux autour de moi». La certitude qu'il s'agit «probablement de la dernière fois» rend également cette grossesse «chaque jour si merveilleuse».