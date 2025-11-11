brouillard
C'est mardi, c'est l'heure des Fails!

C'est mardi, c'est l'heure des Fails!
Image: instagram/reddit/watson

C'est mardi, c'est l'heure de rire du malheur d'autrui!

Quoi de mieux que de rire du malheur et de la maladresse d'autrui? En toute bienveillance, comme toujours!
11.11.2025, 05:3011.11.2025, 05:30
Madeleine Sigrist
Madeleine Sigrist

Ouf, quelle semaine difficile...

[Grosse réalisation: on n'est QUE mardi!]

Oh.

Damneeeed.

... essayons de survivre avec des Fails. C'est partiiiiii!

Mettez la cinquième, on démarre à toute vitesse!

GIF animéJouer au GIF

Soyez un peu mieux réveillé que ces deux-là!

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram

Le pire échec de la semaine:

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram

DONNEZ-LUI SA FRIANDISE TOUT DE SUITE!

Qui d'autre attend avec impatience les premières neiges? (Double échec)

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram

Ne courez jamais sur l'herbe mouillée!

GIF animéJouer au GIF
ON VEUT DES FAILS!

Les pauuuvres!

GIF animéJouer au GIF
gif: reddit

... Ils se sont fait avoir 😂

Ce qui nous rappelle inévitablement cette scène:

Surprise

Merci, Madame, pour votre discrétion. <3

GIF animéJouer au GIF
gif: instragram

Personne n'a rien vu.

Aujourd'hui, en cours de sport:

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram

Et maintenant, place aux images

Vous, moi... au cours de math.

Die lustigsten Fails der Woche: Taschenrechner
Image: instagram

...Avouez, ça nous rappelle de vieux souvenirs.

Image

La petite annonce Dyson de la semaine:

Die lustigsten Fails der Woche: Inserat für Staubsauger
Image: instagram

Le loup de la semaine:

Die lustigsten Fails der Woche
Image: reddit

Ou plutôt...

... LE CERF de la semaine?

Image
Humeur
Chez les Sarkozy, voici Louis, le «fils de» à la sauce OSS 117

Merci qui? Merci, Google!

Die lustigsten fails der Woche
Image: instagram

8 minutes de plus.

Cela dépend de la famille.

Die lustigsten fails der Woche
Image: instagram

Votre famille ne mérite rien.

Dans la catégorie «Les gens qui ont essayé de vendre un miroir»:

Die lustigsten Fails der Woche: Spiegel
Image: instagram

Le meilleur titre de la semaine:

Fails: Schlagzeile der Woche
Image: instagram

Un homme a été arrêté après avoir jeté sa bière sur un barman parce que celui-ci était passé de Black Sabbath à de la musique de Noël.

Un proverbe remarquablement intelligent dit: «Celui qui se réjouit trop tôt sera puni par la vie.»

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram

Nous, chaque lundi matin en venant à watson...

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram

(Ne nous moquons jamais des enfants.)

Eeeeet...(Ahhh, le Karma)!

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram

... CiaoooOOOOoooooo!

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram

Bonus-Win

Comme nous n'avons pas encore déjeuné aujourd'hui, voici la recette parfaite: la crêpe sans un pli. 😩

GIF animéJouer au GIF
gif: reddit

Si. Parfaite.

C'est tout pour aujourd'hui! A bientôt, c'te équipe!
