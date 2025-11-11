Image: instagram/reddit/watson

C'est mardi, c'est l'heure de rire du malheur d'autrui!

Quoi de mieux que de rire du malheur et de la maladresse d'autrui? En toute bienveillance, comme toujours!

Ouf, quelle semaine difficile...

[Grosse réalisation: on n'est QUE mardi!]

Oh.

Damneeeed.

... essayons de survivre avec des Fails. C'est partiiiiii!

Mettez la cinquième, on démarre à toute vitesse!

Soyez un peu mieux réveillé que ces deux-là!

Le pire échec de la semaine:

DONNEZ-LUI SA FRIANDISE TOUT DE SUITE!

Qui d'autre attend avec impatience les premières neiges? (Double échec)

Ne courez jamais sur l'herbe mouillée!

Les pauuuvres!

... Ils se sont fait avoir 😂

Ce qui nous rappelle inévitablement cette scène:

Merci, Madame, pour votre discrétion. <3

Personne n'a rien vu.

Aujourd'hui, en cours de sport:

Et maintenant, place aux images

Vous, moi... au cours de math.

...Avouez, ça nous rappelle de vieux souvenirs.

La petite annonce Dyson de la semaine:

Le loup de la semaine:

Ou plutôt...

... LE CERF de la semaine?

Merci qui? Merci, Google!

8 minutes de plus.

Cela dépend de la famille.

Votre famille ne mérite rien.

Dans la catégorie «Les gens qui ont essayé de vendre un miroir»:

Le meilleur titre de la semaine:

Un homme a été arrêté après avoir jeté sa bière sur un barman parce que celui-ci était passé de Black Sabbath à de la musique de Noël.

Un proverbe remarquablement intelligent dit: «Celui qui se réjouit trop tôt sera puni par la vie.»

Nous, chaque lundi matin en venant à watson...

(Ne nous moquons jamais des enfants.)

Eeeeet...(Ahhh, le Karma)!

... CiaoooOOOOoooooo!

Bonus-Win

Comme nous n'avons pas encore déjeuné aujourd'hui, voici la recette parfaite: la crêpe sans un pli. 😩

Si. Parfaite.