18 images qui vont vous donner mal à la tête

Oui, il est possible que vous ayez mal à la tête après avoir regardé ces images et ces GIFs. Comme nous ne voulons évidemment pas cela, nous fournissons toujours directement l'explication de ces fascinantes illusions d'optique.

Sergio Minnig

Commençons par une illusion incroyable (y a un truc!?)

Voilà qui prouve que ce n'est pas un faux. Nous avons fait pivoter le GIF de 180 degrés.

Paranoïa garantie (à regarder jusqu'au bout)!

Waouh, ces stades du turfu!

San Siro à Milan Image: imgur

Mais naaan, c'est pas magique, voyons! Tout le monde marche à peu près au même rythme.

Vous trouvez cette nuque tout à fait normale? Regardez-y de plus près, vos yeux vous jouent des tours!

Ce n'est pas le cou, c'est le dos.

Quiconque a déjà vu un épisode de Road Runner sait qu'un précipice se cache ici!

Heureusement non, ce n'est que de l'eau dans le tunnel.

Image: imgur

Comment va-t-elle descendre de sa chaise??

Voyez-vous un randonneur s'enfonçant dans la forêt ou un simple chien? Attention, votre cerveau va devoir choisir!

Un bref moment de choc.

C'est presque magique.

L'effet visuel est bluffant!

Tout est une question de point de vue, assurément.

Vous ne pourrez plus jamais faire confiance à vos propres yeux...

«Never skip leg day!»

Ses jambes sont bien droites et parallèles, c'est juste la bande blanche du pantalon qui vous embrouille le regard!

Celui qui a créé ça possède un sens de l'espace totalement incroyable <3

«A quel point un GIF peut-il être hypnotisant?»

Ce GIF:



On doute fort qu'elle se rende compte du tour qu'elle nous joue!

Elle porte le sac à la hauteur idéale. Ou peut-être à la mauvaise hauteur? 😅

L'effet est tellement simple, et pourtant il arrive à nous rendre totalement chèvre!

Bonus:

Rassurez-vous, vous n'êtes pas seul à vous faire piéger par ces illusions d'optique!