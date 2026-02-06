faible pluie
18 images qui vont vous donner mal à la tête

Oui, il est possible que vous ayez mal à la tête après avoir regardé ces images et ces GIFs. Comme nous ne voulons évidemment pas cela, nous fournissons toujours directement l'explication de ces fascinantes illusions d'optique.
06.02.2026, 05:30
Sergio Minnig
Commençons par une illusion incroyable (y a un truc!?)

GIF animéJouer au GIF
Image: imgur

Voilà qui prouve que ce n'est pas un faux. Nous avons fait pivoter le GIF de 180 degrés.

GIF animéJouer au GIF
Image: imugr

Paranoïa garantie (à regarder jusqu'au bout)!

GIF animéJouer au GIF
Image: imgur
9 illusions d’optique qui vont vous retourner le cerveau

Waouh, ces stades du turfu!

GIF animéJouer au GIF
San Siro à MilanImage: imgur

Mais naaan, c'est pas magique, voyons! Tout le monde marche à peu près au même rythme.

Vous trouvez cette nuque tout à fait normale? Regardez-y de plus près, vos yeux vous jouent des tours!

Image
Image: imgur

Ce n'est pas le cou, c'est le dos.

Quiconque a déjà vu un épisode de Road Runner sait qu'un précipice se cache ici!

GIF animéJouer au GIF
Image: imgur

Heureusement non, ce n'est que de l'eau dans le tunnel.

Image
Image: imgur

Comment va-t-elle descendre de sa chaise??

GIF animéJouer au GIF
Image: imgur

Voyez-vous un randonneur s'enfonçant dans la forêt ou un simple chien? Attention, votre cerveau va devoir choisir!

Image
Image: imgur

Un bref moment de choc.

imgur
Image: imgur

C'est presque magique.

GIF animéJouer au GIF
Image: imgur

L'effet visuel est bluffant!

Image
Image: imgur

Tout est une question de point de vue, assurément.

GIF animéJouer au GIF
Image: imgur
21 illusions d'optique qui frôlent la magie

Vous ne pourrez plus jamais faire confiance à vos propres yeux...

GIF animéJouer au GIF
Image: imgur

«Never skip leg day!»

Image
Image: imgur

Ses jambes sont bien droites et parallèles, c'est juste la bande blanche du pantalon qui vous embrouille le regard!

Celui qui a créé ça possède un sens de l'espace totalement incroyable <3

GIF animéJouer au GIF
Image: imgur

«A quel point un GIF peut-il être hypnotisant?»
Ce GIF:

GIF animéJouer au GIF

On doute fort qu'elle se rende compte du tour qu'elle nous joue!

Image
Image: imgur

Elle porte le sac à la hauteur idéale. Ou peut-être à la mauvaise hauteur? 😅

L'effet est tellement simple, et pourtant il arrive à nous rendre totalement chèvre!

GIF animéJouer au GIF
Image: imgur

Bonus:

Rassurez-vous, vous n'êtes pas seul à vous faire piéger par ces illusions d'optique!

GIF animéJouer au GIF
Image: imgur
partager sur Facebook
L’article