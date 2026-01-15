La nouvelle saison d'Euphoria promet du lourd. images: hbo

Sexe, drogue, violence et cam-girl: accrochez-vous, car la bande-annonce de la saison 3 d'Euphoria vient de débarquer, et autant dire que c'est intense. Entre plongée dans l’industrie du sexe et quête de rédemption, les personnages de Sam Levinson s’apprêtent à vivre une conclusion spectaculaire.

Après une absence de quatre ans, le retour de Rue et ses proches se précise pour le 12 avril 2026. Cette ultime salve d'épisodes marque une rupture nette: l'intrigue fait un bond de cinq ans en avant. Les personnages ont donc quitté les bancs du lycée et se sont lancés dans les flots tumultueux de la vie d'adulte.

Dans les colonnes du Guardian, le créateur Sam Levinson justifie ce choix par un besoin de réalisme:

«On ne pouvait pas retourner au lycée. Ce saut dans le temps correspond au moment où les personnages auraient terminé leurs études supérieures»

Cassie et son «booty shake»

Le teaser met en lumière des évolutions inattendues. Cassie (Sydney Sweeney), désormais mariée à Nate (Jacob Elordi), semble s'être lancée dans une activité de cam-girl. Une scène du trailer la montre d'ailleurs en pleine performance, vêtue d'un costume de lapin, en train de filmer du contenu pour adultes sur un lit. Nate fait alors irruption dans la pièce, et lui fait comprendre qu'il n'est pas ravi de son nouveau petit boulot à caractère X.

Euphoria Season 3 | Trailer Vidéo: watson

De son côté, Jules (Hunter Schafer) semble avoir pris une voie tout aussi complexe en devenant «sugar baby».

Malgré les années, les vieux démons de Rue ne sont pas loin. Toujours interprétée par Zendaya, la jeune femme apparaît traquée, fuyant de nouveaux antagonistes liés au trafic de drogue. Notamment un nouveau baron de la drogue, campé par Adewale Akinnuoye-Agbaje.

Cassie produit du contenu pour une plateforme du type OnlyFans. image: capture

Le synopsis officiel de cette nouvelle saison haute en couleur évoque une lutte entre «la foi, la possibilité d'une rédemption et la confrontation au mal». Selon l'acteur Colman Domingo (Ali), interrogé par Deadline et cité par The Guardian, cette saison va «briser les codes» pour se rapprocher davantage du cinéma, aidée par la composition musicale du prestigieux Hans Zimmer.

Un casting entre adieux et arrivées

La distribution de cette saison finale subit d'importants bouleversements. BFMTV rappelle d'abord la disparition tragique d'Angus Cloud (Fezco) en juillet 2023, dont l'absence marquera profondément la série. Le média précise également que plusieurs figures historiques ne reviendront pas: Barbie Ferreira (Kat), Storm Reid (Gia, la sœur de Rue), Javon Walton (Ashtray) et Austin Abrams (Ethan) quittent officiellement le show.

Pour compenser ces départs, Sam Levinson a recruté une liste impressionnante d'invités et de nouveaux réguliers. Parmi les noms les plus marquants:

Des icônes du grand écran et de la musique : Sharon Stone, la chanteuse espagnole Rosalía, Natasha Lyonne (Poupée Russe), Danielle Deadwyler ainsi que le réalisateur Eli Roth.

: Sharon Stone, la chanteuse espagnole Rosalía, Natasha Lyonne (Poupée Russe), Danielle Deadwyler ainsi que le réalisateur Eli Roth. Des recrues de choix: L'ancien joueur de NFL Marshawn Lynch, ainsi que Toby Wallace, Darrell Britt-Gibson et Kadeem Hardison rejoignent également l'aventure.

Malgré ces changements, le noyau dur composé de Zendaya, Alexa Demie (Maddy), Maude Apatow (Lexi) et Chloe Cherry (Faye) reste au centre de l'intrigue pour ce dernier tour de piste qui s'annonce, selon Sydney Sweeney, encore plus «fou» que les précédents.

