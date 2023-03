L'ancien président Donald Trump se protège lors de son discours à la Conservative Political Action Conference, CPAC 2023, samedi 4 mars 2023. image: keystone

Pourquoi Donald Trump est (un peu) responsable du krach bancaire

L'effondrement de la Silicon Valley Bank (SVB) est suivi d'un débat politique: qui est le responsable de ce krach? Donald Trump? Un peu, mais pas que.

Philipp Löpfe

L'effondrement de la banque d'investissement Lehman Brothers a déclenché à l'automne 2008 une crise qui a failli faire s'effondrer le système financier mondial. Il n'est donc pas étonnant que tout ait été mis en œuvre par la suite pour éviter qu'un tel événement ne se reproduise à l'avenir. Sous la direction du sénateur Chris Dodd et du député Barney Frank, une loi a été élaborée dans ce sens. Cette loi a ensuite été adoptée en 2010 par le président Barack Obama.

Comme chacun sait, le président Donald Trump détestait tout ce que son prédécesseur avait accompli, en particulier les lois qu'il avait signées. Sous la pression de Wall Street, il a donc adouci le Dodd-Frank Act en 2018, permettant ainsi aux banques de développer à nouveau davantage d'activités spéculatives. Une banque a pu en profiter: la Silicon Valley Bank (SVB). Son CEO, Greg Becker, se serait alors personnellement engagé pour que les conditions imposées à sa banque soient assouplies.

L'une des causes de la catastrophe

L'assouplissement de la loi Dodd-Frank est cité comme l'une des raisons possibles de l'effondrement de la SVB. Saule Omarova, professeur de droit à l'université Cornell, explique au Financial Times que l'affaiblissement de la loi «a définitivement réduit le tampon dont les banques avaient besoin pour faire face aux pertes».

Omarova poursuit: «Si cela n'avait pas été le cas, la SVB aurait eu un tampon plus important. (...) La probabilité d'une panique bancaire aurait été nettement plus faible et si cela s'était quand même produit...».

«Beaucoup moins de clients de la banque auraient aujourd'hui à craindre pour leur argent» Saule Omarova, professeur

de droit à l'université Cornell.

De ce point de vue, l'affaire semble claire: Trump a cédé à la convoitise des banques et a édulcoré une loi qui les aurait obligées à une plus grande prudence. L'ex-président ne serait-il donc pas le responsable de l'effondrement actuel des banques? Pas tout à fait.

D'autres coupables

Ce raisonnement a un point faible. Trump ne pouvait édulcorer le Dodd-Frank Act qu'avec l'accord du Sénat. Il ne pouvait le faire que si des sénateurs démocrates le soutenaient, et 17 d'entre eux l'ont fait, dont le sénateur Mark Warner, très influent sur les questions financières. C'est pourquoi la responsabilité de la SVB ne peut être imputée qu'en partie à Trump.

Les conservateurs ont également tout mis en œuvre pour tirer des avantages politiques de l'effondrement des banques. La SVB est un exemple typique de capitalisme de l'ombre, argumentent-ils.

Dans le Wall Street Journal, l'éditorialiste Andy Kessler fait remarquer que la banque SVB souligne que 45% de son conseil d'administration est composé de femmes et qu'il compte également un Noir, un LGBTQ+ et deux anciens combattants parmi ses membres. Kessler commente avec malice:

«Je ne dis pas que douze hommes blancs auraient empêché ce désastre, mais il se pourrait que l'entreprise ait été distraite par des questions de diversité» Andy Kessler, éditorialiste au WSJ.

L'hymne au «capitalisme de woke» est bien entendu également repris en boucle sur Fox News. Parallèlement, la droite espère faire revivre l'âge d'or du Tea Party. Ce mouvement de droite, voire d'extrême droite, est né du fait que les banques ont été sauvées par le gouvernement lors du krach de 2008, alors que de nombreux petits propriétaires ont tout perdu. La colère du Tea Party a entraîné une énorme défaite des démocrates lors des élections de 2010.

Toujours sur la page d'opinion du Wall Street Journal, Vivel Ramaswamy tente de raviver cette colère. Il s'agit d'un gestionnaire de fonds spéculatifs libertarien et d'un candidat républicain à la présidence qui n'a aucune chance. «Le gouvernement Biden veut sauver la SVB uniquement parce qu'il s'agit d'une banque qui finance des start-ups qui se sont principalement tournées vers le Green New Deal», ironise Ramaswamy, qui demande:

«Le contribuable ne doit pas récompenser cette prétention politique»

La peur d'un nouveau Tea Party est également présente dans l'esprit du gouvernement. Dimanche, Janet Yellen a déclaré que tous les clients des banques seront remboursés, y compris ceux dont les avoirs dépassent les 250 000 dollars assurés par l'Etat. En même temps, la ministre des Finances souligne expressément qu'aucun centime de l'argent des contribuables ne sera utilisé pour ce renflouement.

Le gouvernement ne veut pas seulement aider la SVB, mais aussi la Signature Bank. Cette banque basée à New York s'est également effondrée ce week-end pour des raisons similaires à celles de la SVB. Elle est principalement active dans le domaine de la cryptographie et sa clientèle est loin d'être woke, puisqu'elle comprend entre autres la Trump Company et Jared Kushner, le gendre de Trump.

Le gouvernement et la banque centrale n'ont pas d'autre choix que de sauver les banques en difficulté. Bien que le terme de «renflouement» soit évité à tout prix, il s'agit en fin de compte de cela. Anat Admati, professeur de finance à l'université de Stanford, explique d'ailleurs dans le Financial Times:

«Une fois qu'elles en sont arrivées là, elles sont prises en otage. Elles ne peuvent pas faire autrement»

Le renflouement, qui ne doit pas être appelé ainsi, devrait permettre d'apaiser la situation économique. Il sera difficile d'aplanir les vagues politiques rapidement, d'autant plus que de sordides détails ont été révélés: notamment le fait que le CEO de SVB, Becker, aurait vendu ses actions la semaine dernière encore. Il devrait pourtant être le principal coupable de la débâcle. Il n'a pas respecté une règle fondamentale de la banque, à savoir qu'il faut d'abord et en toutes circonstances équilibrer les risques à court et à long terme.

Après tout, Becker ne devrait pas s'en sortir avec des bénéfices. Le président Joe Biden a déjà annoncé que cette fois-ci, les coupables devront rendre des comptes. Et Ro Khanna, un député démocrate influent de la Silicon Valley, demande dans le Washington Post: