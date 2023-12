Un Etat clé pour Trump le déclare «inapte» à la présidence

Trump vs. Biden: qui a commis les crimes les plus «graves»?

De son côté, l'intéressé a condamné une décision prise selon lui par «une gauchiste radicale», «ardente partisane» de Joe Biden. «Nous assistons en direct à une tentative de vol d'une élection et à la privation du droit de vote de l'électeur américain», a vociféré Donald Trump, via son équipe de campagne.

Berlin prépare «la plus grande opération de police depuis des décennies»

Au vu des émeutes de l'année dernière et de la guerre à Gaza, les autorités de la capitale allemandes se préparent à une opération de grande envergure.

Après les événements de l'année dernière, la police berlinoise prévoit pour le réveillon du Nouvel An «la plus grande opération policière des dernières décennies». «Cela est principalement dû au conflit au Moyen-Orient, qui rend la situation opérationnelle nettement plus exigeante et complexe», a déclaré la cheffe de la police de Berlin, Barbara Slowik, à l'agence de presse allemande.