Cette tendance américaine sur TikTok fait ricaner en Europe
En Suisse comme chez ses voisins européens, aérer les pièces en ouvrant grand les fenêtres pendant de courtes périodes est une pratique très courante. Certains ne peuvent s’en passer, quelle que soit la température. D’autres se rappellent tous les deux ou trois jours qu’il serait judicieux d’aérer leur logement.
A l’échelle internationale, l’aération des pièces jouit d’une importance variable. C'est particulièrement le cas outre-Atlantique, où une tendance TikTok au titre intrigant fait actuellement découvrir le concept de «house burping» à un nouveau public.
Les maisons «rotent»
«House burping» signifie littéralement «rot de maison». Et les Américains s’en donnent actuellement à cœur joie sur les réseaux sociaux. Ce simple geste leur vaut parfois des millions de vues. Aimee Goman, qui ne compte que quelques centaines d’abonnés sur TikTok, en est un parfait exemple. Sa vidéo sur les «rots de maison» a déjà récolté plus de 5,5 millions de vues.
There are lots of health benefits to opening your doors/windows once a day. Letting fresh air come into your home and letting the air in your home escape allowing you to breathe fresh air. And this leads to a better immune system and better sleep
Dans la légende, elle explique qu’«aérer» une maison signifie ouvrir les fenêtres pendant de courtes périodes. Cinq à quinze minutes suffisent déjà «pour renouveler rapidement l’air vicié et humide, réduire la condensation, prévenir la formation de moisissures et améliorer la qualité de l’air intérieur». Pour un «effet maximal», elle recommande une «ventilation croisée», c’est-à-dire ouvrir des fenêtres sur des murs opposés.
Plusieurs avantages soulignés par les experts
Des experts confirment désormais les bienfaits de la ventilation des logements. Tony Abate, spécialiste de l’environnement intérieur, a expliqué au magazine House Beautiful que la ventilation réduit «la concentration de polluants dans l’air intérieur susceptibles de rendre votre famille et vous-même malades».
L’experte en qualité de l’air Megan Doser voit elle aussi des avantages à la ventilation:
La mauvaise qualité de l’air intérieur est un problème répandu aux Etats-Unis. Selon l’American Lung Association, l’air intérieur est souvent deux à cinq fois plus pollué que l’air extérieur. Or, les Américains passent plus de 90% de leur temps à l’intérieur.
Cependant, selon Doser, l’aération ne saurait remplacer le nettoyage régulier de l’appartement. Un constat qui n’étonnera guère la plupart des Européens.
Les Européens ricanent
Ces mêmes personnes se moquent désormais des Américains sur les réseaux sociaux. «Je suis choqué que certains découvrent cela», commente un internaute sous une vidéo virale d’Aimee Goman sur TikTok.
Also called Stoßlüften - lmk if you practice this! #winter #Stoßlüften
Le commentaire «On rit en Europe» a reçu presque autant de mentions J’aime que la vidéo elle-même. Une autre personne écrit:
Bienvenue dans l'ère moderne, les amis!
