Etats-Unis

House burping, cette tendance TikTok fait ricaner en Europe

Aux Etats-Unis, aérer sa maison est une nouvelle tendance qui fait fureur sur TikTok.
C'est un geste que tous les Européens, notamment les Suisses et les Allemands, connaissent: aérer sa maison.Image: shutterstock

Cette tendance américaine sur TikTok fait ricaner en Europe

C'est un geste apparemment aussi simple que banal: aérer sa maison. Pourtant, les Américains redécouvrent ce plaisir, dont ils attribuent l’invention aux Européens et qui révolutionne leur vision du monde.
12.02.2026, 05:3412.02.2026, 07:38
Lysander-Noel Liermann / watson.de

En Suisse comme chez ses voisins européens, aérer les pièces en ouvrant grand les fenêtres pendant de courtes périodes est une pratique très courante. Certains ne peuvent s’en passer, quelle que soit la température. D’autres se rappellent tous les deux ou trois jours qu’il serait judicieux d’aérer leur logement.

A l’échelle internationale, l’aération des pièces jouit d’une importance variable. C'est particulièrement le cas outre-Atlantique, où une tendance TikTok au titre intrigant fait actuellement découvrir le concept de «house burping» à un nouveau public.

«Ce n’est pas Miami»: comment ce YouTubeur a rebrandé l’Afrique

Les maisons «rotent»

«House burping» signifie littéralement «rot de maison». Et les Américains s’en donnent actuellement à cœur joie sur les réseaux sociaux. Ce simple geste leur vaut parfois des millions de vues. Aimee Goman, qui ne compte que quelques centaines d’abonnés sur TikTok, en est un parfait exemple. Sa vidéo sur les «rots de maison» a déjà récolté plus de 5,5 millions de vues.

@lysettebrindley There are lots of health benefits to opening your doors/windows once a day. Letting fresh air come into your home and letting the air in your home escape allowing you to breathe fresh air. And this leads to a better immune system and better sleep #fyp #lifehacks ♬ Brain Stew Know Good Flip - Know Good

Dans la légende, elle explique qu’«aérer» une maison signifie ouvrir les fenêtres pendant de courtes périodes. Cinq à quinze minutes suffisent déjà «pour renouveler rapidement l’air vicié et humide, réduire la condensation, prévenir la formation de moisissures et améliorer la qualité de l’air intérieur». Pour un «effet maximal», elle recommande une «ventilation croisée», c’est-à-dire ouvrir des fenêtres sur des murs opposés.

Plusieurs avantages soulignés par les experts

Des experts confirment désormais les bienfaits de la ventilation des logements. Tony Abate, spécialiste de l’environnement intérieur, a expliqué au magazine House Beautiful que la ventilation réduit «la concentration de polluants dans l’air intérieur susceptibles de rendre votre famille et vous-même malades».

L’experte en qualité de l’air Megan Doser voit elle aussi des avantages à la ventilation:

«Le remplacement de l’air intérieur humide par de l’air extérieur plus sec, ainsi que la réduction de la concentration de dioxyde de carbone, ont un impact considérable sur notre bien-être.»

La mauvaise qualité de l’air intérieur est un problème répandu aux Etats-Unis. Selon l’American Lung Association, l’air intérieur est souvent deux à cinq fois plus pollué que l’air extérieur. Or, les Américains passent plus de 90% de leur temps à l’intérieur.

Cependant, selon Doser, l’aération ne saurait remplacer le nettoyage régulier de l’appartement. Un constat qui n’étonnera guère la plupart des Européens.

Les Européens ricanent

Ces mêmes personnes se moquent désormais des Américains sur les réseaux sociaux. «Je suis choqué que certains découvrent cela», commente un internaute sous une vidéo virale d’Aimee Goman sur TikTok.

@agoeman Also called Stoßlüften - lmk if you practice this! #winter #Stoßlüften ♬ original sound - Aimee Goeman

Le commentaire «On rit en Europe» a reçu presque autant de mentions J’aime que la vidéo elle-même. Une autre personne écrit:

«L’Amérique découvre l’air pur. Mon Dieu…»

Bienvenue dans l'ère moderne, les amis!

Il y a un problème avec le «cheesecake japonais» qu'on voit partout

(traduit et adapté par mbr)

