ciel couvert12°
DE | FR
burger
Société
famille royale britannique

William rêve de «changement» pour la monarchie

Le prince William, héritier de la couronne, veut changer la monarchie britannique quand il deviendra roi.
Le prince de Galles s'est confié sur ses projets quant à la monarchie britannique.getty/watson

William rêve de «changement» pour la monarchie

Dans une interview parmi les plus intimes qu'il ait jamais données, l'héritier de la Couronne britannique s'est confié sur sa vision du job de souverain et sur les modifications qu'il apportera le moment venu.
03.10.2025, 15:1803.10.2025, 15:18

Le prince William, héritier de la couronne, veut changer la monarchie britannique quand il deviendra roi, et «remettre davantage les choses en question», a-t-il confié dans une interview télévisée où il parle aussi de l'importance de sa vie de famille. Cette interview est l'une des plus personnelles que le prince de 43 ans ait jamais donnée. William y parle de son souhait de «changer les choses en mieux».

«Je ne crains pas le changement, l'idée de pouvoir apporter un peu de changement m'enthousiasme. Pas de manière trop radicale, mais des changements que je pense nécessaires»
William, sans élaborer

Dans cette interview tournée il y a plusieurs mois, on le voit se déplacer en trottinette électrique dans la cour du château de Windsor et boire une bière avec l'acteur et réalisateur canadien Eugene Levy dans un pub à proximité. Eugene Levy, notamment connu pour American Pie et Schitt's Creek, l'interroge dans le cadre de la série d'Apple TV+ «The Reluctant Traveler», format très inhabituel pour un membre de la famille royale.

William se laisse aller à quelques confidences auprès d'Eugene Levy.
William se laisse aller à quelques confidences auprès d'Eugene Levy.apple tv

William y revient sur 2024, «l'année la plus dure» qu'il ait jamais connue, avec l'annonce du cancer de sa femme, Kate, et de son père, Charles III. «La vie nous teste», dit-il, ajoutant qu'il est «très fier» de sa femme et de son père «pour la façon dont ils ont géré tout ça l'an dernier».

La princesse de Galles a depuis annoncé être en rémission, mais le roi est toujours traité chaque semaine pour son cancer, tout en poursuivant ses engagements.

Kate Middleton fait sa rentrée et il y a déjà un couac

Harry mentionné du bout des lèvres

William, père de George, 12 ans, Charlotte, 10 ans, et Louis, 7 ans, raconte aussi que sa famille «est ce qui compte le plus» pour lui, que ses enfants n'ont pas de téléphone portable, et que de tous ses défis, entre «le travail» de prince héritier et la famille, c'est la famille qui le soucie le plus. Avec une volonté visible de protéger ses enfants de l'appétit «insatiable» des médias qu'ils ont enduré avec son frère cadet Harry lorsqu'ils grandissaient.

LONDON, ENGLAND - OCTOBER 01: Prince William, Prince of Wales speaks at the launch of the Global Humanitarian Memorial on October 01, 2025 in London, England. The memorial, which was created by Michae ...
William affirme ne pas vouloir réitérer les erreurs du passé.Image: Chris Jackson Collection

C'est la première fois depuis des années que le prince de Galles prononce publiquement le prénom de son frangin exilé aux Etats-Unis.

«J'espère toutefois que nous ne reviendrons pas aux pratiques du passé avec lesquelles Harry et moi avons grandi, et je ferai tout mon possible pour que nous ne régressions pas dans cette situation»
Saluons l'effort de William

«Ils voulaient tous les détails possibles, ils étaient partout, littéralement. Ils savaient tout, ils étaient omniprésents. Et si vous laissez cela s'infiltrer dans votre vie, les dégâts que cela peut causer à votre vie de famille sont quelque chose que j'ai juré de ne jamais laisser arriver à la mienne.»

Ce livre menace de plomber les retrouvailles entre Charles et Harry

William, dont le destin de roi est tracé depuis sa naissance, ajoute qu'il n'y pense pas «tous les matins au réveil» et que ce qui compte pour lui est d'être «authentique, lui-même et sincère».

Pas question pour autant de révolution. «Je pense qu'il est très important que la tradition soit préservée - elle joue un rôle majeur dans tout cela. Mais il y a aussi des moments où l'on doit se demander 'Est-ce que cela a encore un sens aujourd'hui? Est-ce la bonne chose à faire pour avoir un impact?'», explique-t-il.

L'obsession de William fait peser un «lourd danger» sur la monarchie

Pour lui, «l'histoire peut être un poids, une ancre». Mais «si vous êtes trop attaché au passé, vous ne pouvez pas être flexible. Et j'aime bien un peu de changement».

(mbr avec afp)

Plus d'articles sur la famille royale britannique
Des pourparlers de paix entre Charles et Harry? Les Sussex sont «frustés»
Des pourparlers de paix entre Charles et Harry? Les Sussex sont «frustés»
de Marine Brunner
Les origines de la rupture entre Elizabeth II et Meghan enfin révélées
Les origines de la rupture entre Elizabeth II et Meghan enfin révélées
de Marine Brunner
William éclaboussé par un scandale d'argent à cause d'une Suisso-philippine
William éclaboussé par un scandale d'argent à cause d'une Suisso-philippine
de Marine Brunner
La visite de Macron chez Charles III a failli mal tourner
La visite de Macron chez Charles III a failli mal tourner
de Marine Brunner
Comment William compte faire payer à Meghan et Harry leur «trahison»
3
Comment William compte faire payer à Meghan et Harry leur «trahison»
de Marine Brunner
Le mariage le plus scandaleux du siècle fête ses 20 ans
Le mariage le plus scandaleux du siècle fête ses 20 ans
de Marine Brunner
On a exploré la mine d'or préférée de la famille royale
On a exploré la mine d'or préférée de la famille royale
de Clément ZAMPA
Un proche de la famille royale parmi les victimes à La Nouvelle-Orléans
Un proche de la famille royale parmi les victimes à La Nouvelle-Orléans
de Marine Brunner
La famille royale est plus «dysfonctionnelle» que jamais
La famille royale est plus «dysfonctionnelle» que jamais
de Marine Brunner
Plus d'articles sur la famille royale britannique
Des pourparlers de paix entre Charles et Harry? Les Sussex sont «frustés»
Des pourparlers de paix entre Charles et Harry? Les Sussex sont «frustés»
de Marine Brunner
Les origines de la rupture entre Elizabeth II et Meghan enfin révélées
Les origines de la rupture entre Elizabeth II et Meghan enfin révélées
de Marine Brunner
William éclaboussé par un scandale d'argent à cause d'une Suisso-philippine
William éclaboussé par un scandale d'argent à cause d'une Suisso-philippine
de Marine Brunner
La visite de Macron chez Charles III a failli mal tourner
La visite de Macron chez Charles III a failli mal tourner
de Marine Brunner
Comment William compte faire payer à Meghan et Harry leur «trahison»
3
Comment William compte faire payer à Meghan et Harry leur «trahison»
de Marine Brunner
Le mariage le plus scandaleux du siècle fête ses 20 ans
Le mariage le plus scandaleux du siècle fête ses 20 ans
de Marine Brunner
On a exploré la mine d'or préférée de la famille royale
On a exploré la mine d'or préférée de la famille royale
de Clément ZAMPA
Un proche de la famille royale parmi les victimes à La Nouvelle-Orléans
Un proche de la famille royale parmi les victimes à La Nouvelle-Orléans
de Marine Brunner
La famille royale est plus «dysfonctionnelle» que jamais
La famille royale est plus «dysfonctionnelle» que jamais
de Marine Brunner
Thèmes
La visite de Donald Trump chez Charles III, en images
1 / 25
La visite de Donald Trump chez Charles III, en images

Marine One, transportant le président américain Donald Trump et la première dame Melania Trump, arrive pour atterrir au château de Windsor.
source: getty images europe / wpa pool
partager sur Facebookpartager sur X
- Le eCop alerte sur ce festival: c'est une arnaque
Video: instagram
Ceci pourrait également vous intéresser:
As-tu quelque chose à nous dire ?
As-tu une remarque pertinente ou as-tu découvert une erreur ? Tu peux volontiers nous transmettre ton message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
Pourquoi la valeur locative ne sera pas supprimée avant des années
2
Une prof donne un chaton à manger à un serpent en classe
3
Ces produits Migros changent de look: voici leur nouveau design
Louboutin fait appel au «nepo-baby» ultime et ça divise
La prestigieuse marque de luxe Louboutin a propulsé le fils d'une grande célébrité dans la position de directeur artistique: Jaden Smith, fils de Will Smith. Un choix qui questionne.
Son père est l'une des plus grandes stars d'Hollywood: Will Smith. Et sa mère n'est nulle autre que Jada Pinkett Smith. Dès son plus jeune âge, Jaden Smith a marché sur les traces de son père en décrochant le rôle principal du remake de Karate Kid (2010) aux côtés de la légende du cinéma d'action Jackie Chan. Mais les intérêts de l'aîné du lauréat d'un Oscar se sont rapidement tournés vers d'autres horizons.
L’article