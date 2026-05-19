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Il perd un point, sa réaction est lunaire

Le tennisman français Corentin Moutet a ajouté une nouvelle frasque à sa liste déjà bien remplie, ce lundi au tournoi ATP 500 de Hambourg.

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Services à la cuillère, coups improbables, embrouilles avec les adversaires ou les arbitres: Corentin Moutet fait régulièrement le buzz avec ses frasques sur le circuit ATP.

Ce lundi, au tournoi de Hambourg, le Français (27 ans) en a ajouté une à sa longue liste. Et autant dire que, cette fois, il a été inventif. L'actuel 32e joueur mondial a... baissé son short, sur le terrain, en plein match. Il a ainsi fini en caleçon, au beau milieu du court, sous une fine pluie et les regards interloqués des spectateurs (sauf celui ou celle qui a sifflé, visiblement content(e) de découvrir les cuisses musclées du tennisman).

Le strip-tease de Moutet, en vidéo Vidéo: twitter

La scène s'est produite pendant le premier set de ce 16e de finale, contre l'Espagnol Alejandro Davidovich Fokina. Moutet, monté au filet, finit par perdre un point spectaculaire. Sans s'énerver ni montrer aucune émotion, le Parisien baisse son short, comme si de rien n'était, qui termine sur ses chaussures. Il le remonte rapidement, se rendant peut-être compte que la météo hambourgeoise ce lundi n'était pas propice à la bronzette. Mais surtout parce que le règlement de la fédération internationale (ITF) interdit de jouer déshabillé. Ou plutôt oblige à porter une tenue décente:

«Chaque joueur doit s’habiller et apparaître en public dans une tenue appropriée. Le port de vêtements de tennis conventionnels propres est obligatoire»

Conséquence: après son strip-tease, Corentin Moutet a reçu un avertissement de l'arbitre pour violation du règlement. Tennis Temple rappelle qu'en 2004, à Roland-Garros, le Russe Marat Safin avait écopé d'un point de pénalité pour pareil geste.

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A Hambourg, Moutet n'a pas pris pour autant une déculottée: il s'est incliné en deux sets serrés (6-4 6-4) contre Davidovich Fokina (ATP 23). Mais le Tricolore abordera Roland-Garros la semaine prochaine avec le moral dans les chaussettes: il reste sur quatre défaites consécutives.

(yog)