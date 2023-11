Le gardien du Bayern Munich provoqué par un fan adverse

Un supporter de Sarrebruck est descendu sur la pelouse pour se moquer de Manuel Neuer après la défaite surprise des Bavarois au 2e tour de la Coupe d'Allemagne (2-1) mercredi.

Team watson Suivez-moi

Plus de «Sport»

En Coupe, lorsqu'un «petit» s'offre un «gros», il n'est pas rare que des spectateurs descendent sur la pelouse pour fêter la victoire surprise de leurs joueurs. C'est ce qui est arrivée mercredi à Delémont, après la superbe victoire des Jurassiens contre Lucerne (1-0).

Le défenseur jurassien Matteo Cesca a fêté la victoire et la qualification avec ses fidèles soutiens. Image: KEYSTONE

Mais à Sarrebruck (3e division), un supporter des locaux avait une autre idée en tête lorsqu'il a bondi sur le terrain.

Juste après le coup de sifflet final au Ludwigsparkstadion, un fan portant une casquette et une veste noires a courru directement en direction du gardien de but du Bayern. Il lui a ensuite crié dessus avant de le provoquer du geste.

Getty Images Europe

Manuel Neuer a eu le mérite de rester calme et de ne pas réagir. Le gardien de 37 ans, qui possède une grande expérience du football de haut niveau (il totalise 479 matchs en Bundesliga et 117 sélections avec l'Allemagne), n'a même pas daigné regarder l'intrus. Il a simplement retiré ses gants pendant que le supporter continuait à gesticuler.

Ce n'était que le deuxième match de Neuer après sa longue pause due à une blessure aux sports d'hiver et la défaite a été douloureuse pour lui et son équipe, surpris en toute fin de match (96e) par un but de Marcel Gaus. Le Bayern Munich était jusque-là invaincu cette saison, toutes compétitions confondues.

Certains observateurs ont estimé que l'ex-club de Yann Sommer avait pris son adversaire de haut. Il est vrai que Thomas Tuchel avait laissé plusieurs cadres de l'équipe sur le banc au coup d'envoi (Kane, Coman, Musiala), certainement en prévision du Klassiker contre Dortmund samedi en championnat.

Le site t-online a qualifié l'élimination des Bavarois de «honteuse». «C'est incroyable de perdre de cette manière», a reconnu Musiala, alors que son entraîneur a préféré réserver ses conclusions pour plus tard: «Je ne trouve pas d'explication intelligente», a déclaré Tuchel sitôt après la rencontre.