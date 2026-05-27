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Wemby se rate: Oklahoma City aux portes de la finale

San Antonio Spurs forward Victor Wembanyama (1) moves on the court in the first half of Game 5 in the Western Conference finals NBA basketball playoffs series against the Oklahoma City Thunder, Tuesda ...
Victor Wembanyama est passé au travers de son match.Keystone

Wemby se rate: Oklahoma City aux portes de la finale

Le Thunder s'est imposé mardi face aux Spurs d'un Victor Wembanyama maladroit et se retrouve à une victoire d'une deuxième finale consécutive.
27.05.2026, 08:5627.05.2026, 08:56

Oklahoma City est à un succès d'une deuxième finale consécutive en NBA. Le Thunder s'est imposé 127-114 mardi face aux San Antonio Spurs pour prendre l'avantage 3-2 en finale de la Conférence Ouest.

Les Texans ont été trop maladroits (37/92, 12/41 de loin à 29,3%), à l'image de leur vedette Victor Wembanyama, semblant à court d'énergie et constamment à contretemps des deux côtés du terrain.

Cette poignée de main en NBA fait scandale

Si le Français de 22 ans a fini avec 20 points, il le doit à sa fiabilité au lancer franc (12/12). Sinon, Wemby a shooté à 4 sur 15 (0/5 à 3 points), et n'a capté que 6 rebonds, en plus de 3 contres et d'une passe en 37 minutes. Il ne comptait qu'un seul rebond pour 11 points à la pause, alors que le Thunder menait 69-58.

Un Shai agressif

Le Français, qui découvre les play-offs, a été maintenu loin du panier des deux côtés avec brio par le champion en titre. Après un premier quart-temps serré (29-27 pour OKC), le Thunder a maîtrisé le reste de la partie, comptant jusqu'à 20 points d'avance et répondant à chaque fois que les Spurs reprenaient un peu espoir.

Le double MVP Shai Gilgeous-Alexander, auteur de 32 points, a compensé une certaine maladresse (7/19 à 36,8%) par son agressivité qui lui a offert 17 lancers francs, dont 16 réussis. Le Canadien de 27 ans a encore été efficace à la distribution avec 9 passes décisives. Ses coéquipiers se sont montrés à la hauteur de ses offrandes, l'équipe tirant au total à 14 sur 32 de loin (43,8%).

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Le Thunder bénéficiera d'une première occasion de rejoindre les New York Knicks en finale jeudi au Texas. L'éventuel match 7 aurait lieu samedi en Oklahoma. (jzs/ats)

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