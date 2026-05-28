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Pour mesurer la chaleur, les sportifs ont un outil spécial

epa12995350 Laura Siegemund of Germany puts a bag of ice on her head to cool down during her Women&#039;s 1st round match against Naomi Osaka of Japan at the French Open Grand Slam tennis tournament a ...
A Roland-Garros cette semaine, où Laura Siegemund a eu très chaud, deux sondes installées sur le court Philippe-Chatrier et le court 14 relèvent la température en temps réel, permettant ensuite aux organisateurs de calculer le fameux indice WBGT. Image: EPA

Pour mesurer la chaleur, les sportifs ont un outil spécial

Lors des épisodes de forte chaleur, comme cette semaine en Suisse, les fédérations sportives ne se contentent pas de calculer le nombre de degrés.
28.05.2026, 12:0228.05.2026, 12:02

La plupart des sportifs amateurs se conforment au nombre de degrés pour adapter leur pratique en extérieur. On sait ainsi qu'au-delà de 30 degrés, il est préférable de décaler son activité. Mais ce seul chiffre n'est pas le seul repère auquel se fient les athlètes de haut niveau. Le Monde rappelle qu'une grande partie des fédérations sportives professionnelles se basent sur une autre donnée pour organiser leurs compétitions dans des conditions sereines: le WBGT (Wet-Bulb Globe Temperature).

Il s'agit d'un indicateur permettant de mesurer le stress du temps sur l'organisme. Il prend en compte la température mais aussi l'humidité et les rayonnements solaires. «Il est plus précis et permet de mieux quantifier le risque», précise L'Equipe, ajoutant que Roland-Garros utilise ce calcul pour adapter son règlement en cas de forte chaleur.

«Un risque réel» plane sur les marathoniens

Si l’indice WBGT atteint 30,1°C (soit environ 35°C avec 60% d’humidité), les joueurs peuvent bénéficier d’une pause de dix minutes après le deuxième set chez les femmes et le troisième chez les hommes. Un second seuil, fixé à 32,2°C de WBGT (environ 36°C avec 66% d’humidité), entraîne une interruption temporaire des matchs jusqu’à une baisse des températures. Les toits des courts peuvent alors être fermés pour faciliter la reprise.

On risque de reparler de ce fameux indice WBGT cet été puisque des chercheurs s’inquiètent des conditions météorologiques extrêmes qui pourraient survenir sur les terrains de la Coupe du monde. Le collectif de scientifiques inquiets estime qu'environ un quart des matches (26 parties) se joueront probablement dans des conditions équivalentes ou supérieures à 26°C WBGT.

(jcz)

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