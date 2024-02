Le déplacement des biathlètes suédois fait polémique

«Je pense qu’on peut faire mieux», a concédé le Français Émilien Jacquelin dans L’Equipe, avant de se concentrer sur la compétition: «Sur cette quinzaine, et c’est triste à dire, mais je vais essayer de rester professionnel et ne pas penser au manque de neige naturelle.»

«C’est plus facile de rester en bonne santé. Nous évitons de nous mélanger avec beaucoup et le voyage est plus facile. Je suis très reconnaissante envers notre Fédération»

«Nous avons commencer à faire cela durant la pandémie et nous nous sommes aperçus à quel point c’était bien et pratique»

La National League est folle: même Fribourg et Lausanne rêvent de titre

Qui se qualifiera pour les play-offs, qui sera champion et y aura-t-il un relégué? Autant de questions rarement aussi compliquées qui prouvent la douce folie s'emparant de notre championnat.

Même chez John Grisham, maître du roman policier, on sait plus ou moins comment l'histoire va se terminer après avoir lu 311 pages sur 364. On ne peut pas en dire autant après 311 des 364 matchs de saison régulière de National League... C'est simple: cette saison est plus imprévisible que jamais. Presque tout ce qui semblait impensable avant son coup d'envoi est devenu envisageable.