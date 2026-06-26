beau temps35°
DE | FR
burger
Sport
Commentaire

Le nouveau format du Mondial tue le suspense

Commentaire

Le suspense est mort

La différence de buts particulière départage désormais les équipes au Mondial. Une disposition qui tue l’enjeu de la dernière journée de groupes.
26.06.2026, 16:5526.06.2026, 16:55
Romuald Cachod

De nombreuses règles ont été introduites ou adaptées pour la Coupe du monde 2026. Parmi elles figure celle du départage des équipes à égalité.

Désormais, la différence de buts particulière ou, pour simplifier, le résultat de la confrontation directe, est le premier critère retenu pour classer deux nations ex æquo. Elle prime sur la différence de buts générale.

Voici l'adversaire le plus probable de la Nati en 16es

Cette évolution était d'abord passée inaperçue dans le flot des nouveautés réglementaires. A tel point que lors de la première élimination du Mondial, l’Agence télégraphique suisse (ATS) n’évoquait pas la sortie d’Haïti, mais écrivait plutôt: «Sauf exploit monumental mercredi prochain face au Maroc, les Grenadiers ne verront pas la phase à élimination directe».

Or l’affaire était déjà entendue. Même en cas de large victoire lors de la dernière journée et de défaite écossaise dans le même temps, Haïti ne pouvait plus ravir la 3e place potentiellement qualificative à la Tartan Army, en raison de sa défaite inaugurale face à la bande à Scott McTominay. La dernière position était actée. Aucun exploit envisageable. Rien.

On pourrait se demander si la faible communication autour de cette réforme en amont du Mondial n’était pas volontaire, comme pour éviter toute nouvelle polémique. Après tout, le débat reste vif entre les partisans du goal-average classique et ceux de la différence de buts particulière.

Haiti&#039;s Ricardo Ade (4) and Frantzdy Pierrot (20) acknowledge supporters after the World Cup Group C soccer match between Morocco and Haiti in Atlanta, Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Mike St ...
Haïti, première équipe éliminée du Mondial 2026.image: Keystone

Chaque format présente ses avantages. La différence de buts générale accorde la même importance aux trois rencontres et instaure une forme d'équité sur l'ensemble de la phase de groupes, tandis que la version particulière évite à une équipe d'être éliminée sur le fil par une nation qu'elle aurait battue. Dans ce deuxième système, le face-à-face prime.

L’idée ici n’est pas de remettre une pièce dans la machine. On se contentera de signaler qu'avec la nouvelle formule, l’Allemagne, assurée de terminer première de son groupe avant la dernière journée, a peut-être sans le vouloir facilité la qualification de l’Equateur pour les 16es de finale. Elle a certes eu le mérite d’aligner son onze habituel, alors qu'elle avait la possibilité de faire tourner son effectif, mais cela n'a pas suffi à contenir la furia de la Tri, qui elle devait impérativement s'imposer.

Ce sur quoi on veut s’attarder relève plutôt du spectacle et des émotions. Le Mondial à 48 équipes promettait une course à la qualification haletante, grâce au repêchage des huit meilleurs troisièmes.

Ce choix de Murat Yakin interroge

Or la dernière journée de groupes manque cruellement de suspense et n'a rien de très intense. Au Qatar, elle avait débuté avec seulement deux équipes éliminées; cette année, elle s’est ouverte avec neuf nations déjà sûres de terminer premières ou dernières de leur groupe, la faute au nouveau système de départage. Les scénarios sont figés.

Le cas de l’Allemagne évoqué précédemment n’aurait pas pu se produire avec l’ancien règlement. Et pour cause: les Ivoiriens, certes battus par les hommes de Julian Nagelsmann plus tôt dans la compétition, auraient conservé jusqu’au bout, avec trois points, leurs chances de détrôner la Mannschaft grâce à la différence de buts générale.

Germany&#039;s Nadiem Amiri, left, celebrates with Deniz Undav (26) after the World Cup Group E soccer match between Germany and Ivory Coast in Toronto, Saturday, June 20, 2026. (Frank Gunn/The Canadi ...
Les Allemands ont verrouillé la première place de leur groupe dès la deuxième journée.image: Keystone

L’ancienne formule avait aussi permis à l’Allemagne de vivre, il y a quatre ans, l’une des dernières journées les plus mémorables du Mondial. Tous les membres du groupe E avaient été, au moins quelques minutes, qualifiés pour la phase à élimination directe, y compris la Mannschaft, pourtant dernière au coup d’envoi. Avec la différence de buts particulière, elle n’aurait jamais occupé la deuxième place qualificative durant près d’une heure, jusqu’à l’égalisation du Japon contre l’Espagne dans le match à distance. Et la soirée n’aurait sans doute jamais été aussi renversante.

Cette troisième et dernière journée, moins indécise qu’au Qatar, déçoit d’autant plus qu’elle succède à une première, faite de rencontres poussives et de nombreux matchs nuls. Les équipes se seraient-elles méfiées des risques liés à la différence de buts particulière, qui ont rapidement condamné le Panama ou la Turquie? C’est une éventualité. A moins que le nouveau mode à 48 équipes, avec deux tiers des troisièmes repêchés, n’ait incité les nations à aborder la compétition plus prudemment, sans se jeter d’emblée à la conquête des trois points.

Plus d'articles sur la Coupe du monde 2026
Ce bout de scotch est le coup marketing du Mondial
Ce bout de scotch est le coup marketing du Mondial
de Margaux Habert
Le coach de l&#039;Angleterre joue avec le feu
Le coach de l'Angleterre joue avec le feu
de Romuald Cachod
On ne pensait pas trouver des fans du Japon dans ce pays
On ne pensait pas trouver des fans du Japon dans ce pays
de Rebecca BAILEY et Tommy WANG
La Suisse va devoir gérer un luxe inhabituel à la Coupe du monde
La Suisse va devoir gérer un luxe inhabituel à la Coupe du monde
de Niklas Helbling
Une mauvaise habitude revient hanter la Nati
Une mauvaise habitude revient hanter la Nati
de Adrian Bürgler
Pourquoi Murat Yakin a dû changer de t-shirt en plein match
Pourquoi Murat Yakin a dû changer de t-shirt en plein match
Voici l&#039;adversaire le plus probable de la Nati en 16es
Voici l'adversaire le plus probable de la Nati en 16es
de Niklas Helbling
Ce choix de Murat Yakin interroge
Ce choix de Murat Yakin interroge
de Romuald Cachod
Personne ne fait mieux que Xhaka et Akanji sur ces points
Personne ne fait mieux que Xhaka et Akanji sur ces points
de Romuald Cachod
Des tonnes de deepfakes au Mondial servent des intérêts obscurs
Des tonnes de deepfakes au Mondial servent des intérêts obscurs
de Oliver Wietlisbach
Au Mondial, cette sauce américaine rend fous les Européens
6
Au Mondial, cette sauce américaine rend fous les Européens
de Margaux Habert
La Fifa concocte une petite révolution pour les tirs au but au Mondial
La Fifa concocte une petite révolution pour les tirs au but au Mondial
Un commentateur insulte la Fifa et Infantino: il le paie cher
1
Un commentateur insulte la Fifa et Infantino: il le paie cher
Ronaldo incarne une nouvelle mode
Ronaldo incarne une nouvelle mode
de Yoann Graber
Ce célèbre fan est enfin arrivé au Mondial et va vous estomaquer
Ce célèbre fan est enfin arrivé au Mondial et va vous estomaquer
de Yoann Graber
Cet homme veille sur la Nati grâce à Granit Xhaka
Cet homme veille sur la Nati grâce à Granit Xhaka
On a déniché une tradition 100% suisse à côté du camp de la Nati
On a déniché une tradition 100% suisse à côté du camp de la Nati
de Sebastian Wendel, San Diego
Thèmes
La Coupe du monde 2026 en images
1 / 32
La Coupe du monde 2026 en images:
source: sda / andre penner
partager sur Facebookpartager sur X
En France, on se bat pour les climatiseurs
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Comment l’Italie vit le Mondial sans son équipe
Non représentés à la Coupe du monde, les Italiens suivent la compétition sans grand intérêt et poursuivent leur introspection pour comprendre leurs échecs successifs. Certains supporters, encore en colère, en profitent pour manifester. D'autres suivent attentivement les performances de l'Argentine.
Habillés de noir, ils portent le deuil de la Nazionale et du calcio. Derrière une imposante banderole «Pour un football juste et populaire», une trentaine d'ultras sont venus crier leur colère devant le palace sur les hauteurs de Rome où la Fédération italienne (FIGC) élisait lundi son nouveau président.
L’article