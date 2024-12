«Comme réfugié, le sport m'a beaucoup aidé à m'intégrer en Suisse»

«Je n'ai jamais été aussi bien. Je suis revenu en Suisse très heureux. C'est la chose la plus agréable de revenir avec un succès. Cela montre pourquoi je me suis entraîné si longtemps. Au départ, j'avais l'esprit libre: détendu et sans pression. Je savais que la forme était bonne et que la journée allait être belle. Peu m'importait la performance que j'allais réaliser. Je voulais profiter de mon dernier marathon et faire ce que je savais faire.»