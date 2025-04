Oria Liaci réussit une superbe saison sur route. Image: KEYSTONE

«Face aux filles, on ne court pas de la même manière»

La Valaisanne Oria Liaci a participé pour la première fois à une course exclusivement féminine, le week-end dernier lors du 10 km des Européens de Bruxelles. Elle raconte les différences avec les épreuves dans lesquelles elle côtoie aussi les garçons.

Jusqu'à présent, Oria Liaci (23 ans) avait l'habitude de courir aux côtés des filles autant que des garçons, dans des épreuves mixtes comme Sierre-Zinal ou Morat-Fribourg. Mais pour la première fois dans une compétition importante sur route, dimanche à Bruxelles, elle s'est élancée dans un peloton exclusivement féminin. Une perspective qui la réjouissait. «J'étais curieuse, parce que je n'avais encore jamais affronté autant de filles du même niveau que moi dans une même course», rembobine-t-elle.

La première chose qu'elle a remarqué lors de ce 10 km des Européens qu'elle a terminé au 48e rang (sur 89 engagées), c'est qu'on ne court pas de la même façon quand on est entouré d'hommes ou de femmes.

«Dans un peloton exclusivement féminin, on court pour obtenir la meilleure place possible, alors que quand les garçons sont là aussi, on vise plutôt le chrono»

Oria se souvient que lorsqu'elle a battu son record personnel à Nice (32'36) en janvier, elle n'était entourée que de garçons durant sa course, car la future vainqueur femme était loin devant elle, si bien qu'elle se concentrait sur son temps plutôt que sur la position de ses rivales éparpillées sur le tracé. Mais dimanche lors de la course non-mixte de Bruxelles, elle était entourée de toutes ses adversaires puisqu'il n'y avait pas d'hommes engagés, ce qui changeait la donne. «Dans ces cas-là, on sait que si on craque, les filles sont derrière et on perd tout de suite plusieurs places, ce qui oblige à rester mobilisé.»

L'approche de la situation en course n'est pas du tout la même. Dans une compétition 100% femmes ou hommes, le sens tactique est important, si bien que lorsqu'on n'a pas les jambes pour gagner, il s'agit de trouver les ressources nécessaires pour ne pas perdre.

«J'ai été surprise de voir que beaucoup de concurrentes sont parties vite et ont réussi à tenir leur allure de départ. J'ai dû accepter que mes jambes ne répondent pas comme je l'aurais souhaité, et j'ai donc couru à mon rythme, en suivant mes sensations. C'était une bonne expérience, un bon apprentissage. Je suis contente d'avoir géré ma course ainsi pour ce qui était une première.»

La Valaisanne a aussi terminé 8e de Sierre-Zinal en 2024. Keystone

Maintenant qu'elle a expérimenté les courses mixtes et non-mixtes, dans quelle catégorie est-elle la plus à l'aise? La question fait hésiter la Valaisanne.

«Je garde un super bon souvenir de mon semi-marathon à Barcelone, où j'ai aussi couru avec des hommes, dont un ami. Il m'est aussi arrivé quelques fois qu'un garçon m'encourage pendant sa course, ce qui n'existe évidemment pas avec les filles et c'est normal, puisqu'on court chacune pour la gagne! Cela dit, je ne saurais pas dire quel type d'épreuve je préfère, ce sont simplement deux approches et deux gestions de course différentes.»

La prochaine compétition à laquelle elle participe, ce sera dans dix jours à Annecy, pour un 5 ou 10 km mixte. Une épreuve dans laquelle elle visera donc un bon chrono. «Parmi tous les hommes du milieu de classement, on en trouve toujours un avec qui courir.»

Il s'agira alors pour la Valaisanne de suivre l'allure des messieurs pour espérer améliorer son meilleur temps, sans se soucier de ses adversaires, qu'elle ne verra de toute façon pas, ou très peu.