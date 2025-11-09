brouillard
Run X: Technogym lance un Mondial sur tapis de course

Ce défi inédit propulse le running dans une nouvelle ère

Une compétition connectée, ouverte à tous les amateurs de sport à travers le monde, promet un énorme chèque au vainqueur. Votre heure est peut-être venue.
09.11.2025, 07:0709.11.2025, 07:07

L'annonce est passée inaperçue en Suisse romande. Elle a pourtant de quoi faire rêver tous les amateurs de course à pied: la Fédération internationale d'athlétisme (World Athletics) vient de créer un Mondial du 5 km sur tapis de course. Ces premiers Championnats du genre se tiendront en 2026 en collaboration avec le fournisseur de tapis Technogym.

Comme le précisait L'Equipe fin octobre, les 50'000 salles de sport à travers le monde qui disposent de tapis de la marque pourront permettre à leurs adhérents de s'inscrire. L'objectif sera de parcourir 5 km sur l'appareil le plus rapidement possible.

Les meilleurs hommes et femmes sur tapis ont bientôt rendez-vous avec l'histoire.
Les meilleurs hommes et femmes sur tapis ont bientôt rendez-vous avec l'histoire.Image: Technogym

La nouvelle compétition, baptisée «Run X», se déroulera en deux temps:

  1. Chaque participant pourra s'inscrire dès avril 2026. Les chronos réalisés sur un tapis Technogym seront automatiquement validés, classé et affichés dans un leaderboard mondial.
  2. Les meilleurs temps de chaque pays seront sélectionnés pour une finale régionale, puis une grande finale mondiale prévue fin 2026.

Les dix meilleurs hommes et les dix meilleures femmes se disputeront le titre suprême en direct, dans un lieu encore tenu secret. La pression y sera maximale: le vainqueur repartira avec un chèque de 100'000 dollars, soit un peu plus de 80'000 francs suisses.

Inscription mode d'emploi

Ce prize money a de quoi donner très envie de relever le défi. Or c'est justement ce que souhaite Technogym en créant ce nouveau format de compétition: susciter des vocations, et créer une communauté autour d'une activité (la course sur tapis) encore plus solitaire que les runnings en extérieur.

«Nous sommes très fiers de ce partenariat avec World Athletics, qui s'inscrit parfaitement dans notre mission à long terme: inciter de plus en plus de personnes à pratiquer une activité physique régulière. RUN X mettra en relation des millions de coureurs avec nos centres de remise en forme partenaires dans le monde entier.»
Nerio Alessandri, fondateur et directeur général de Technogym

Dans un communiqué, la Fédération internationale d'athlétisme va dans le sens de la marque. Si elle a décidé de co-organiser l'évènement, c'est aussi pour fédérer le plus grand nombre autour d'une noble cause: l'activité physique.

«Nous souhaitons créer un espace de compétition virtuel qui crée une communauté mondiale, divertit et motive les coureurs amateurs à concourir. C'est une super manière d'amener l'athlétisme dans la vie des gens, notamment les jeunes.»
Sebastian Coe, président de World Athletics.

Les athlètes suisses qui sont intéressés par le projet doivent d'abord trouver un club ou un centre de fitness disposant d’au moins un tapis de course Technogym avec une connexion Wi-Fi. Le lieu dans lequel ils feront leur tentative seront également soumis à «des exigences techniques» qui seront communiquées aux gérants ultérieurement, informe la marque sur son site officiel.

Pour ne rien rater des dernières informations sur le format de la course, et pour ne pas manquer la fenêtre d'inscription, les sportifs intéressés à relever le challenge peuvent déjà s'enregistrer sur le site Technogym et, bien sûr, commencer à s'entraîner sérieusement.

(jcz)

L’article