Djokovic a gagné, il passe entre les gouttes du vaccin

L'Open d'Australie confirme avoir accordé une exemption médicale au No 1 mondial, qui échappe à l'obligation vaccinale et saute dans le dernier charter pour Melbourne.

C'est Novak Djokovic qui a annoncé la nouvelle sur son compte Instagram: «Je décolle pour Down Under avec une exemption médicale. Let's go 2022!» Une image le montre à l'aéroport, petit rictus triomphal, prêt à embarquer.

Sans révéler le statut vaccinal de Djokovic, l'Open d'Australie a confirmé la nouvelle que toute la corporation attendait nerveusement depuis des semaines: il a bien accordé une dérogation de dernière minute au No 1 mondial, alors qu'il restait un seul vol charter pour Melbourne.

Dans son communiqué, le tournoi prend des précautions et insiste lourdement «sur un processus rigoureux mené par deux panels d'experts indépendants», histoire d'écarter l'hypothèse (déjà largement répandue sur les réseaux sociaux) d'un traitement de faveur.

La précision est d'autant plus utile que, de sources serbes et australiennes, la première demande de Djokovic avait été rejetée en fin de semaine dernière. «Il reste de nombreux points à éclaircir», avait confirmé Craig Tiley, patron du tournoi, dimanche 2 janvier.

Il est peu probable que les rapports d'experts soient rendus publique et que l'on connaisse un jour les arguments qui ont motivé cette dérogation. Le secret médical est aussi valable pour les sportifs.

Reste à découvrir comment le public australien accueillera cette décision et, plus encore, Novak Djokovic, après deux ans d'une discipline sanitaire extrêmement stricte, parmi les plus radicales au monde.

Sportivement, la situation est nettement plus claire: neuf fois vainqueur à Melbourne, Djokovic y sera le grand favori et tentera de devenir, peu importe que ce soit sous les ovations ou les huées, le joueur le plus titré de l'histoire.