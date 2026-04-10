«On a failli vivre un drame en direct»: frayeur en cyclisme

Le Grand Prix de l’Escaut disputé mercredi en Belgique aurait pu tourner au drame, après l’irruption d’un scooter sur le parcours.

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La scène est inhabituelle et aurait pu provoquer un grave accident, mercredi à l'occasion du Grand Prix de l’Escaut, souvent considéré comme le Championnat du monde officieux des sprinteurs.

A 33 kilomètres de l’arrivée, un scooter, surgissant du trottoir, a fait irruption à contre-sens sur le parcours, au moment même où passait l’échappée composée de Bram Dissel (BEAT Cycling Club), Jonah Killy (Tarteletto-Isorex) et Robin Carpenter (Human Powered Health).

Ce qu'il s'est passé ⬇️ Vidéo: twitter

Par chance, le pilote du véhicule a immédiatement tenu sa droite et les coureurs ont pu l'éviter de justesse, non sans effectuer un écart salvateur.

A l’antenne sur la chaîne belge RTL, diffuseur de l’événement, l’ancien coureur Philippe Gilbert a immédiatement pesté en réaction à ce qu’il venait de voir. «Oh là là, mais c'était n'importe quoi! On a failli vivre un drame en direct», a-t-il lancé.

Avec son acolyte aux commentaires, Gilbert a ensuite craint pour le peloton, pointé derrière à moins de 45 secondes. Fort heureusement, le pilote du scooter n’a pas poursuivi son chemin sur cette route fermée à la circulation le temps de la course, et le peloton a pu passer sans encombre.

Comme souvent sur le Grand Prix de l’Escaut, l’épreuve a ensuite été marquée par des chutes collectives dans le final, impliquant notamment les sprinteurs Dylan Groenewegen, Milan Fretin et Phil Bauhaus. Sans eux dans l'emballage, la victoire est finalement revenue à Tim Merlier, vainqueur pour la troisième année consécutive. Le Belge a ainsi imité Marcel Kittel, invaincu sur cette course entre 2012 et 2014.

(roc)