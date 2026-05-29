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Alpinisme: Karl Egloff échoue à nouveau sur l'Everest

Karl Egloff veut établir un nouveau record du monde bien particulier.
Karl Egloff veut établir un nouveau record du monde bien particulier. image: dr

Le grand rêve de cet alpiniste suisse s'est brisé cruellement

Karl Egloff a un objectif fou: gravir le plus haut sommet de chaque continent en un temps record, sans oxygène. Son projet n'aboutira pas tout de suite, la faute à un incident cette semaine sur l'Everest.
29.05.2026, 18:5529.05.2026, 18:55
Simon Häring

Comme l’an dernier, l'alpiniste de vitesse Karl Egloff a dû interrompre sa tentative de record du monde sur l'Everest (8 849 mètres), le plus haut sommet de la planète. Le Suisso-Equatorien de 45 ans a fait demi-tour à une altitude de 7 903 mètres et a rejoint le camp de base avec son partenaire de cordée Nicolas Miranda.

Les premières heures se sont déroulées comme prévu. Mais après 13 heures et 41 minutes d’effort, l’état de santé de Nicolas Miranda s’est détérioré à près de 8 000 mètres d’altitude. Le duo, qui se connaît depuis l’enfance, a décidé d’interrompre l’expédition et de retourner au camp de base. Ils l’ont atteint après 24,23 km et 20 heures et 45 minutes d’effort.

L'Everest, à cheval sur le Népal et la Chine, est le plus haut sommet du monde (8 849 mètres).
L'Everest, à cheval sur le Népal et la Chine, est le plus haut sommet du monde (8 849 mètres). Image: Shutterstock

Egloff était parti du camp de base (5 346 mètres) ce mardi à 16h00, en compagnie de son binôme. Leur objectif était d’escalader la plus haute montagne de la planète sans oxygène supplémentaire en moins de 24 heures et établir ainsi un record du monde, puis de revenir au camp de base. Miranda, lui, grimpait avec oxygène et transportait pour Egloff – père de deux enfants – une bouteille d’oxygène en cas d’urgence.

Karl Egloff était forcément déçu de cet échec, mais lucide:

«C’est comme ça en montagne. Il faut que mille choses soient réunies pour qu’une telle entreprise réussisse. Pour nous, la santé est plus importante. Bien sûr, je suis triste, mais cela fait partie du sport.»

Pour Egloff, il s’agit déjà de la deuxième tentative avortée d’ascension de l'Everest en un temps record. L’an dernier, il s’était élancé malgré des conditions défavorables, mais avait dû abandonner vers 7 000 mètres d’altitude après le début de chutes de neige.

A trois sommets du Graal

Le Suisso-Equatorien a un rêve fou: gravir le plus haut sommet de chacun des sept continents (les Seven Summits) en un temps record, sans oxygène en bouteille. Il a déjà réussi sur quatre de ces sept montagnes.

Les Seven Summits (Sept Sommets) et les records d'Egloff
Asie: Everest (8 848 m) ➡️
Amérique du Sud: Aconcagua (6 961 m) ✅
Amérique du Nord: Denali (6 190 m) ✅
Afrique: Kilimandjaro (5 895 m) ✅
Europe: Elbrouz (5 642 m) ✅
Antarctique: Mont Vinson (4 892 m) ➡️
Australie/Océanie: Puncak Jaya (4 884 m) ➡️

✅ Record battu
➡️ Encore à faire

Karl Egloff s’est préparé durant des années pour venir à bout de l'Everest et se trouvait au Népal depuis la mi-avril, où il s’était acclimaté pendant 45 jours. Il avait également effectué plus de 220 heures d’entraînement dans une tente hypoxique simulant les conditions d’altitude du camp de base.

Karl Egloff nous parle de son rêve👇

«Si j'y arrive, ma vie sera réussie»: cet alpiniste suisse a un défi ultime

Malgré ce revers, l'alpiniste de 45 ans maintient son projet. En octobre, il prévoit l’ascension du Puncak Jaya, en Indonésie, puis celle du Mont Vinson (Antarctique) en décembre. Avant, donc, de retenter l'Everest.

Adaptation en français: Yoann Graber

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