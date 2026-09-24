De gauche à droite: Tadej Pogacar (maillot jaune), Isaac Del Toro (maillot blanc), Richard Carapaz (maillot à pois) et Mads Pedersen (maillot vert), sur le podium final du Tour de France 2026. image: www.imago-images.de

Le cyclisme prépare un changement qui déplaît

Un cinquième maillot distinctif devrait faire son apparition sur les courses à étapes dès la saison prochaine. Les équipes n’en voulaient pas. Les coureurs ont aussi des raisons de faire la moue.

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Les motifs et les couleurs peuvent varier d’une épreuve à l’autre. Mais le principe est toujours le même: sur les principales courses à étapes, quatre maillots distinctifs signalent les leaders du général, du classement par points, du classement de la montagne et du classement du meilleur jeune.

Il devrait y en avoir un cinquième prochainement. Peut-être même dès la saison prochaine.

Le Conseil du cyclisme professionnel (CCP), l'une des principales commissions de l'Union cycliste internationale (UCI), a approuvé la mise en place d'une tunique récompensant le meilleur coureur du pays hôte sur les tours nationaux. Il ne reste désormais plus qu’à valider les «modalités finales» lors d’un vote prévu le 8 décembre, a informé l'UCI mercredi, à l'issue de sa réunion ordinaire en marge des Championnats du monde de Montréal.

Certaines courses, comme le Tour de Romandie, prévoient déjà un prix pour le meilleur Suisse. Cette année, il a été remporté par le Jurassien Yannis Voisard. Cette distinction n'était toutefois pas accompagnée d'un maillot spécifique. Mais il pourrait bien en être bientôt autrement sur le Tour de Suisse qui, confronté à des difficultés financières, voit sans doute d’un bon œil la perspective de pouvoir commercialiser un nouveau support.

Cette cinquième tunique a été retenue lors d’un vote du CCP qui a visiblement divisé les parties prenantes. D’après le média spécialisé Escape Collective, l’Association internationale des groupes cyclistes professionnels (AIGCP), autrement dit, l'organisme représentant les équipes, était contre cette initiative.

En cause: le fait que les maillots distinctifs, ornés des sponsors de la course, dissimulent largement les marques partenaires des équipes, sans qui le cyclisme professionnel n'est pas viable.

Que pensez-vous de l’ajout d’un maillot pour récompenser le meilleur coureur local? Une excellente idée, c’est bien de pouvoir mettre en valeur les coureurs du pays organisateur Inutile, ce classement n’a aucun intérêt sportif et pourrait même fausser la course Voter Au total, 95 personnes ont participé à ce sondage.

Cela ne signifie pas que les formations crachent sur le maillot jaune, bien au contraire, au vu du coup de boost qu’il représente. Elles semblent simplement moins enclines à revêtir une tunique qui présente peu d’intérêt sur le plan sportif, profite surtout aux organisateurs et menace leurs revenus. Pour compenser d’éventuelles baisses de revenus liées à la perte de visibilité, l’UCI entend inciter les organisateurs à mieux prendre en charge l’hébergement des équipes et à leur accorder davantage de billets VIP.

L’introduction de ce cinquième maillot pourrait par ailleurs susciter de vives polémiques sur les courses les plus importantes du calendrier, comme le Tour de France. Etant donné le peu de concurrence sur la scène nationale, un garçon comme Paul Seixas pourrait très bien le porter tout au long des trois semaines de compétition. Or sur les Grands Tours, fatigue oblige, les leaders essayent d'éviter au maximum les cérémonies protocolaires, qui les font rentrer une heure après les autres à l’hôtel.

La controverse pourrait même enfler lors des contre-la-montre. Les meilleurs cyclistes du monde estiment que les combinaisons fournies par les organisateurs sont moins performantes que celles développées par leur équipe. Contraint de porter un maillot auquel seuls quelques coureurs peuvent prétendre, Seixas pourrait bien s’estimer lésé. Même chose pour Mas, Ayuso ou Ciccone en Espagne et en Italie.