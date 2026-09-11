Paul Seixas, leader de Decathlon CMA CGM. Image: www.imago-images.de

L'équipe de la star française Paul Seixas déménage en Suisse

La formation française Decathlon CMA CGM a officiellement transféré ses activités commerciales, administratives et financières dans le canton de Genève. Une manœuvre soigneusement calculée.

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L'équipe cycliste Decathlon CMA CGM de Paul Seixas a indiqué vendredi à l'AFP qu'elle domiciliait les contrats de ses coureurs en Suisse. Elle conserve toutefois sa nationalité sportive française.

Pour cela, elle a créé une société immatriculée à Vernier (GE) qui doit «porter l'organisation juridique, administrative, contractuelle et réglementaire» de l'équipe à partir de 2027, sans transfert de son centre de performance qui reste domicilié à La Motte-Servolex, en Savoie.

«Cette société suisse deviendra l'entité juridique de référence du WorldTeam. Elle ne change ni notre nationalité sportive, ni l'implantation de nos opérations», a expliqué Mathieu Charpentier, directeur général délégué de l'équipe, à l'AFP.

Concrètement, Decathlon Cycling Team Suisse SA a été inscrite le 17 août au registre du commerce du canton de Genève. Dotée d'un capital de 100 000 francs, elle a son siège à la même adresse que Decathlon Sports Switzerland.

Selon l'extrait du registre, son objet couvre notamment la gestion et l'animation d'une équipe cycliste professionnelle, le versement de rémunérations, la conclusion de contrats de sponsoring, l'exploitation commerciale de l'image de l'équipe et la formation.

Pour limiter les charges ?

En avril, le média spécialisé néerlandais WielerFlits avait affirmé que Decathlon CMA CGM envisageait une licence suisse afin d'alléger le poids des charges sociales françaises, alors que l'équipe cherche à muscler son recrutement et convaincre le jeune prodige français Paul Seixas, dont le contrat expire fin 2027, de rester.

La formation avait alors déjà expliqué à l'AFP qu'elle allait rester française et que son centre de performance demeurerait à La Motte-Servolex, près de Chambéry, où sera également basée la nouvelle équipe féminine à partir du 1er janvier 2027.

Decathlon CMA CGM assure que la société suisse n'a pas pour objectif de contourner artificiellement ses obligations et invoque la nécessité de disposer «d'un cadre international, soutenable et compétitif».

Decathlon est devenu propriétaire de l'équipe, connue auparavant sous le nom d'AG2R La Mondiale, fin 2025, et CMA CGM l'a rejoint comme partenaire titre en 2026.

(afp/roc)