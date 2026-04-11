larges éclaircies13°
DE | FR
burger
Sport
Cyclisme

L’équipe de la pépite Paul Seixas dément un départ en Suisse

epa12883380 French rider Paul Seixas (C) of Decathlon CMA CGM Team wins the Tour of the Basque Country after the final stage over 135.2km from Goizper-Antzuola to Bergara, Spain, 11 April 2026. EPA/Ju ...
Le prodige de 19 ans a remporté sa première course par étape avec son équipe Decathlon CMA CGM. Keystone

L’équipe de la pépite Paul Seixas dément un départ en Suisse

Des rumeurs indiquaient que l’équipe française Decathlon CMA CGM, dans laquelle évolue la star montante Paul Seixas, songeait à obtenir une licence suisse. Elle a désormais démenti vouloir changer de bannière. Mais un lien avec la Suisse pourrait tout de même se créer.
11.04.2026, 19:1711.04.2026, 20:21

L'équipe Decathlon CMA CGM, où évolue la pépite Paul Seixas, qui a remporté le Tour du Pays basque samedi, restera française en 2027. C'est ce qu'a indiqué la formation à l'AFP, démentant une information du média spécialisé néerlandais Wielerflits, qui indiquait qu'elle allait opter pour la Suisse.

«C'est une période où beaucoup de gens parlent à notre place. Il y a beaucoup de rumeurs. L'année dernière, on disait de nous qu'on deviendrait une équipe belge ou qu'on déménagerait à Lille (réd: au siège de Decathlon). On vous confirme qu'on restera une équipe française et que notre Centre de Performance restera à Chambéry», a assuré l'équipe qui court sous licence française depuis sa création en 1992.

Des vols inquiétants perturbent Paris-Roubaix

Le média Wielerflits avait affirmé jeudi, citant «des sources multiples», que Decathlon CMA CGM allait évoluer sous licence suisse en 2027 pour payer moins de charges.

«Ce ne sera pas le cas. La preuve, on officialise la création au 1er janvier 2027 d'une équipe féminine qui sera elle aussi basée à Chambéry. On renforcera donc même notre centre de performance sur place, à la Motte Servolex», dans le grand Chambéry, a insisté Mathieu Charpentier, directeur délégué de l'équipe, auprès de l'AFP.

La structure française, qui s'est fortement internationalisée ces derniers mois avec le recrutement de nombreux coureurs et entraîneurs étrangers, s'est d'abord appelée Chazal, puis Casino, AG2R Prévoyance, AG2R-La Mondiale et AG2R Citroën, avant l'arrivée en 2024 de Decathlon, par ailleurs actif en Suisse, comme sponsor principal. CMA CGM, également présent en Suisse, accompagne l’équipe en tant que co-partenaire titre depuis cette saison.

CUEVAS DE MENDUKILO, SPAIN - APRIL 07: Stage winner Paul Seixas of France and Team Decathlon CMA CGM - Yellow Leader Jersey competes in the breakaway while fans cheer during the 65th Itzulia Basque Co ...
Paul Seixas porte la formation Decathlon CMA CGM depuis le début de la saison. Image: getty

Decathlon CMA CGM est devenue ces dernières années l'une des formations les plus puissantes avec un budget dépassant les 40 millions d'euros. Cela reste toutefois beaucoup moins que les mastodontes comme UAE, qui ont des charges beaucoup moins importantes que les écuries françaises, parmi les plus pénalisées du peloton.

Afin de régler ça, le patron d'une autre équipe française, Marc Madiot de la Groupama–FDJ, avait demandé fin 2025 un cadre standardisé, en Suisse, où se trouve le siège de l'Union cycliste internationale (UCI). «Pourquoi ne pas évoquer que toutes les équipes soient basées en Suisse, en termes juridiques, pour avoir le même coût social?», avait-il demandé.

Paul Seixas a évité un curieux incident en pleine course

Malgré le démenti de Decathlon CMA CGM, Wielerflits assure qu’un rapprochement vers la Suisse afin de réduire les charges, tout en conservant une licence française, reste possible, citant l’exemple de l’équipe Soudal-Quick-Step.

La formation a établi son «agent payeur, disons la société qui effectue les paiements, au Luxembourg». Mais son service course se trouve au plat pays, à Wevelgem, et elle détient une licence belge, une situation rendue possible grâce à ses principaux sponsors, basés en Belgique. Un tel montage pourrait intéresser Decathlon CMA CGM.

Decathlon CMA CGM compte dans ses rangs le phénomène français Paul Seixas qui s'affirme à 19 ans comme déjà l'un des meilleurs coureurs du monde et sur lequel l'équipe mise pour remporter le Tour de France dans les années à venir. Elle pourrait un jour se le faire ravir par UAE ou une autre «superteam» du peloton.

(afp/roc)

Plus d'articles sur le sport
L’équipe de la pépite Paul Seixas dément un départ en Suisse
L’équipe de la pépite Paul Seixas dément un départ en Suisse
Petite révolution en Ligue des champions
Petite révolution en Ligue des champions
110 kilomètres par semaine, est-ce «trop»? Ce coach répond
110 kilomètres par semaine, est-ce «trop»? Ce coach répond
de Marine Brunner
Injure, colère, geste obscène: ce golfeur a dégoupillé
Injure, colère, geste obscène: ce golfeur a dégoupillé
Cet ex-crack de Sion et Xamax a choisi un nouveau club très inattendu
Cet ex-crack de Sion et Xamax a choisi un nouveau club très inattendu
de Nik Dömer
Des vols inquiétants perturbent Paris-Roubaix
Des vols inquiétants perturbent Paris-Roubaix
de Romuald Cachod
Il y a un problème avec le nouveau maillot des Bleus
Il y a un problème avec le nouveau maillot des Bleus
de Ralf Meile
Comment le Suisse Denis Zakaria a sorti Monaco de la crise
Comment le Suisse Denis Zakaria a sorti Monaco de la crise
de Christophe Belleudi
Le coup de génie du coach de Davos pour battre Zurich
Le coup de génie du coach de Davos pour battre Zurich
de Klaus Zaugg
Cette erreur «scandaleuse» fait enrager le FC Barcelone
Cette erreur «scandaleuse» fait enrager le FC Barcelone
de Benjamin Zurmühl
Ce fan du HC Sierre se lance dans un nouveau défi insensé
Ce fan du HC Sierre se lance dans un nouveau défi insensé
de Ralf Meile
Ces stars de la NHL pourraient renforcer la Nati au Mondial
Ces stars de la NHL pourraient renforcer la Nati au Mondial
de Angelo Kunz
Sommer pourrait bien prendre tout le monde par surprise
Sommer pourrait bien prendre tout le monde par surprise
de Romuald Cachod
Ce festival romand et inédit veut «changer l'image des sports extrêmes»
Ce festival romand et inédit veut «changer l'image des sports extrêmes»
de Yoann Graber
Voulez-vous vraiment une ligue fermée en National League?
Voulez-vous vraiment une ligue fermée en National League?
de Romuald Cachod
Le football suisse rattrapé par un scandale de racisme
Le football suisse rattrapé par un scandale de racisme
Sinner a un drôle de rituel dans les WC
Sinner a un drôle de rituel dans les WC
de Yoann Graber
Ce célèbre coach suisse cartonne partout où il passe, et ça s'explique
Ce célèbre coach suisse cartonne partout où il passe, et ça s'explique
de Ralf Meile
Pogacar risque un retrait de permis à cause d'une infraction en course
3
Pogacar risque un retrait de permis à cause d'une infraction en course
La guerre au Moyen-Orient a des effets insoupçonnés sur la F1
La guerre au Moyen-Orient a des effets insoupçonnés sur la F1
de Christian Hollmann
«On veut combler un vide»: ces Romands lancent un podcast sur le foot suisse
1
«On veut combler un vide»: ces Romands lancent un podcast sur le foot suisse
de Yoann Graber
Servette domine un classement révélateur en Super League
Servette domine un classement révélateur en Super League
de Sarah Leupi
La réaction lunaire d'un joueur d'YB après un but adverse
La réaction lunaire d'un joueur d'YB après un but adverse
de Yoann Graber
Pogacar: «J'ai demandé à Vingegaard pourquoi il ne venait pas»
1
Pogacar: «J'ai demandé à Vingegaard pourquoi il ne venait pas»
Thèmes
Incendie dramatique à Chiètres (FR)
1 / 14
Incendie dramatique à Chiètres (FR)

Un car postal a brûlé le 10 mars 2026 à Chiètres, dans le canton de Fribourg.
source: dr
partager sur Facebookpartager sur X
La mission Artemis II a réussi son tour de lune
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
«On veut combler un vide»: ces Romands lancent un podcast sur le foot suisse
Les journalistes Valentin Schnorhk et Laurent Antonioli ont créé Hors-Jeu en mars, dont les quatre premiers épisodes sont en ligne. Ils sont convaincus qu'il y a une place à prendre dans ce marché de niche.
L'info va réjouir les fans de football suisse: un nouveau podcast spécialisé a vu le jour en mars. Son nom? Hors-Jeu. Il est disponible sur les principales plateformes de streaming, comme Youtube et Spotify.
L’article