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Hockey: le coach de la Norvège tacle violemment Jan Cadieux

Le coach norvégien tacle violemment celui de la Nati

L’altercation sur le banc entre Petter Thoresen et Jan Cadieux s’est poursuivie dans les coursives de l’arène zurichoise, et le technicien norvégien en a profité pour s’en prendre à son homologue suisse.
31.05.2026, 12:0331.05.2026, 12:03

La demi-finale du Championnat du monde de hockey entre la Suisse et la Norvège semblait se terminer dans une relative tranquillité. A quelques minutes de la fin du match, la Suisse menait 6-0 et filait tranquillement vers la finale, avant que la rencontre ne s’enflamme une dernière fois.

Sur le banc, les deux entraîneurs, Jan Cadieux et Petter Thoresen, se sont soudainement expliqués de vive voix. Le coach suisse s’est agacé des tentatives norvégiennes de durcir le jeu en fin de rencontre, alors que le score était scellé. Cet engagement physique n’avait plus lieu d’être, comme l'a expliqué Cadieux à la SRF ainsi qu'en conférence de presse.

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La Suisse n'a pas laissé les Norvégiens «foutre la m...»

Mais selon les médias norvégiens, la confrontation ne s'est pas limitée au banc de touche. Les deux techniciens se seraient de nouveau accrochés après le match, en pleine interview du sélectionneur norvégien, comme l’écrit le Dagbladet.

D’après le quotidien, un journaliste s’entretenait avec Petter Thoresen lorsque Jan Cadieux les aurait rejoints. Le Norvégien lui aurait serré la main en lui disant: «Félicitations». Cadieux aurait répondu à la poignée de main avant de se raidir. «Quelle honte absolue», aurait lancé le sélectionneur suisse. Un nouvel échange tendu aurait suivi, avant que Cadieux ne s’éloigne.

«Même maintenant, il ne peut s’en empêcher», a regretté Thoresen dans les colonnes du Dagbladet. Selon lui, Cadieux veut absolument avoir raison. Il a ensuite donné sa version des faits: après une charge rugueuse de Tinus Koblar, Cadieux aurait pointé le tableau d’affichage, ce que Thoresen a perçu comme une provocation. «Il était très fier», a-t-il déclaré. «Je lui ai dit de se taire.»

Petter Thoresen, head coach of Norway, instructs his players in a timeout, during the 2026 IIHF Men&#039;s Ice Hockey World Championship quarter-finals game between Norway and Latvia, at the BCF Arena ...
Petter Thoresen, sélectionneur de la Norvège.image: Keystone

L’affaire ne s’est pas arrêtée là. Lors d’un entretien avec TV2, Thoresen a continué de tacler le sélectionneur suisse. «C’est un novice à ce niveau», a-t-il lancé, estimant qu’il n’avait en réalité pas sa place ici, en référence au fait que Cadieux n’a pris les rênes de la sélection qu’à la suite de l’affaire Patrick Fischer.

«Il devrait arrêter de crier. Il devrait plutôt profiter du fait que son équipe est sacrément bonne.»
Petter Thoresen

Et Cadieux, dans tout cela? Interrogé par un journaliste norvégien, il n’a pas souhaité prolonger l’échange. Lorsqu’on lui a demandé ce qu’il pensait du terme «novice», le sélectionneur suisse a simplement répondu: «Je suis en finale».

Alors que la Suisse jouera l’or à domicile dimanche soir, la Norvège disputera plus tôt dans l’après-midi le match pour la médaille de bronze face au Canada, dans ce qui s’apparente à une mission colossale. Une victoire offrirait aux Scandinaves la toute première médaille de leur histoire au Championnat du monde.

(dab/roc)

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La Nati brille grâce une caractéristique pas très Suisse
Si l'équipe nationale de hockey est aussi redoutable au Mondial, c'est parce qu'elle a évolué sur le plan mental, quitte à rompre avec certaines traditions.
Le Suisse est habituellement neutre, prend rarement des risques, se montre réservé en public et préfère rester modeste. Pas étonnant donc que dans l’équipe nationale de football, ce soit surtout un joueur aux racines kosovares, Granit Xhaka, qui se distingue par ses déclarations audacieuses. Comme lorsqu’il a annoncé avant l’Euro 2021 qu’il ne fera pas ses bagages avant les quarts de finale. Une telle assurance n’est pas exactement le trait typique du Suisse.
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