Les pavés de Paris-Roubaix sont visés par des vols. image: getty/x

Des vols inquiétants perturbent Paris-Roubaix

Certains pavés des mythiques secteurs de l’Enfer du Nord ont été dérobés en amont de la course. Les organisateurs craignent pour la sécurité des coureurs.

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Les pavés de Paris-Roubaix ne sont pas seulement légendaires: ils sont l'âme de la course.

Rugueux, disjoints, multiformes et dangereux, ils mettent les coureurs à rude épreuve et leur font vivre, entre vibrations, crevaisons et chutes, un véritable enfer.

Les pavés sont si présents sur Paris-Roubaix qu’on les retrouve jusqu’au podium. En effet, le trophée remis au vainqueur n’est autre qu’un énorme bloc rocheux. Une récompense certes rustique, mais terriblement convoitée par les flahutes et les spécialistes des courses d'un jour.

Mais les professionnels ne sont pas les seuls à vouloir leur pavé posé sur le rebord de la cheminée. Il semble que les fans et les amateurs de cyclisme en veuillent un eux aussi.

Mathieu van der Poel perçant la foule dans le secteur de Mérignies à Avelin. Il visera dimanche une quatrième victoire consécutive à Roubaix. Image: getty

A quelques jours de la mythique épreuve, disputée dimanche, les organisateurs ont déploré des vols de pavés, probablement de nuit et à l'aide de pioches, sur certains des secteurs les plus renommés: la Trouée d’Arenberg et le Carrefour de l’Arbre. «Ce sont des tronçons mythiques et les gens y volent des pavés pour les emporter en souvenir», a expliqué le directeur de course Thierry Gouvenou au journal néerlandais De Telegraaf.

Ce n’est pas la première fois que des vols se produisent. En 2024 déjà, La Voix du Nord et l'association Les Amis de Paris-Roubaix, qui se consacre à la restauration et à l'entretien des secteurs pavés, en relataient sur les secteurs de Gruson et du Carrefour de l’Arbre, après le passage du peloton.

Cette fois, les disparitions sont observées en amont de la course, ce qui inquiète Amaury Sport Organisation, la société organisatrice de Paris-Roubaix. Et pour cause: les pavés retirés laissent place à des trous béants susceptibles de provoquer des chutes.

«Ces gens ne réfléchissent pas aux conséquences de leurs actes. Cela peut être mortel. Imaginez ce qui pourrait se passer si des coureurs tombaient dans un tel trou. Ils franchissent les secteurs pavés à plus de 50 km/h. Ce serait tout de même profondément triste si un grand nom venait à chuter, simplement parce que quelqu’un trouve qu’un pavé de Paris-Roubaix fait bonne figure sur sa cheminée.» Thierry Gouvenou

L’organisation dispose d’un stock de pavés de rechange et s’affaire donc à combler les trous avant la course, tout en multipliant les contrôles le long des 55 kilomètres non asphaltés. Elle appelle également au bon sens et à la responsabilité de tous pour éviter de nouvelles dégradations.

Par chance, des milliers de personnes s’enfonceront dès dimanche matin dans les différents secteurs de la course. Cette foule compacte devrait dissuader toute tentative de s’attaquer aux pavés, juste avant le passage des coureurs.