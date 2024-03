La championne de Suisse disqualifiée pour une raison à peine croyable

Marlen Reusser a été rayée du classement de Gand-Wevelgem dimanche après avoir roulé... au mauvais endroit.

La dernière fois que Marlen Reusser (32 ans) avait participé à la classique flamande Gand-Wevelgem, elle avait terminé la course avec le sourire et en vainqueur. Mais cette année, les choses se sont passées bien différemment pour la Suissesse, qui a été purement et simplement disqualifiée!

Sa faute est à peine croyable: Reusser a été surprise en train de rouler sur une piste cyclable à 2,8 kilomètres de l'arrivée afin de remonter dans le peloton.

La preuve en image Marlen Reusser avec sa tunique de championne nationale sur le dos. Image: eurosport

Or l'Union cycliste internationale (UCI) interdit ce comportement depuis 2014 pour deux raisons:

les coureurs qui roulent sur un revêtement plus lisse pour éviter les pavés sont avantagés par rapport aux autres;

une telle manoeuvre peut mettre en danger les spectateurs présents sur le bord de la chaussée.

La cycliste bernoise a d'ailleurs frôlé le public dimanche avant de pouvoir regagner la route.

Elle n'est bien sûr pas la première à être durement sanctionnée après avoir emprunté une piste cyclable. Luke Row, par exemple, avait été disqualifié du Tour des Flandres 2018 pour la même raison. Il avait dévié de sa trajectoire afin d'éviter du mobilier urbain et s'était retrouvé au milieu du public.

Row apparaît dans le cercle rouge, à droite de l'image.

La scène s'était déroulée à 58 kilomètres de l’arrivée. Le Britannique s’était retiré de la course une minute après avoir entendu la sanction par le biais de la radio. Son éviction a donc eu un impact sur son résultat final, ce qui n'est pas le cas de la sanction infligée à Marlen Reusser dimanche. La triple championne de Suisse ne jouait plus la gagne lorsqu'elle a été surprise au mauvais endroit. Elle a ensuite franchi la ligne dans un peloton de 40 coureurs.

La classique flamande a été remportée cette année par une coéquipière de Reusser, la Néerlandaise Lorena Wiebes (SD Worx-Protime). Celle-ci s'est imposée au sprint devant l'Italienne Elisa Balsamo.

(jcz)