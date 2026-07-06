bien ensoleillé28°
DE | FR
burger
Sport
Donald Trump

FIFA-Infantino: trump confirme avoir demandé un réexamen de Balogun

Trump a tout avoué

Le président américain a confirmé avoir appelé le président de la Fifa Gianni Infantino pour demander un réexamen du carton rouge infligé à l'attaquant américain Folarin Balogun, afin qu'il puisse participer au match contre la Belgique.
06.07.2026, 17:2506.07.2026, 17:30

«J'ai demandé un réexamen parce que je ne pensais pas que c'était une faute», a déclaré le président américain lors d'un événement à la Maison-Blanche. Donald Trump a confirmé lundi avoir appelé le président de la Fifa Gianni Infantino pour demander un réexamen du carton rouge infligé à l'attaquant américain Folarin Balogun, afin qu'il puisse participer au match contre la Belgique cette nuit.

Comme Trump, ces chefs d'Etat ont tenté d'influencer un Mondial

Il a aussi estimé que les règles du carton rouge étaient «injustes» et a jugé «très douteux» l'arbitre ayant officié lors du match entre les Etats-Unis et la Bosnie-Herzégovine. (sda/ats/afp)

Plus d'articles sur la Coupe du monde 2026
Le chapeau de ce footballeur français pose une question
Le chapeau de ce footballeur français pose une question
de Yoann Graber
«Je suis outré»: ce consultant de la RTS au Mondial est furax
«Je suis outré»: ce consultant de la RTS au Mondial est furax
de Yoann Graber
Une astuce de roublard a permis à Mbappé de marquer son penalty
Une astuce de roublard a permis à Mbappé de marquer son penalty
de Yoann Graber
Noah Okafor peut-il devenir un problème pour la Nati?
Noah Okafor peut-il devenir un problème pour la Nati?
de Sebastian Wendel, Vancouver
«C&#039;était irréel»: il parcourt 5700 km à vélo pour la Nati
«C'était irréel»: il parcourt 5700 km à vélo pour la Nati
de nik Dömer
La Nati affrontera un «tueur de géants» en 8e de finale
2
La Nati affrontera un «tueur de géants» en 8e de finale
de Sebastian Wendel, Vancouver
Les Européens ne veulent pas suivre cette règle américaine
Les Européens ne veulent pas suivre cette règle américaine
de Margaux Habert
La Nati attendait ça depuis son exploit contre l&#039;Allemagne nazie
3
La Nati attendait ça depuis son exploit contre l'Allemagne nazie
de Romuald Cachod
De Vevey au Mondial: le destin fou d’un footballeur
De Vevey au Mondial: le destin fou d’un footballeur
de Yoann Graber
Ce Suisse-Algérie était le match le plus bizarre de ma vie
Ce Suisse-Algérie était le match le plus bizarre de ma vie
de Yoann Graber
L&#039;incroyable raté qui a coûté un but à la Nati en vidéo
L'incroyable raté qui a coûté un but à la Nati en vidéo
de Julien Caloz
Adversaires, dates et heures: voici ce qui attend la Nati
Adversaires, dates et heures: voici ce qui attend la Nati
de Julien Caloz
Un dictateur se cache derrière l’action la plus bizarre du Mondial
Un dictateur se cache derrière l’action la plus bizarre du Mondial
de Romuald Cachod
Cette phrase d&#039;un journaliste romand a crispé la délégation algérienne
Cette phrase d'un journaliste romand a crispé la délégation algérienne
de Antoine Menusier
Il a ignoré un DM LinkedIn qui l&#039;invitait à jouer au Mondial
Il a ignoré un DM LinkedIn qui l'invitait à jouer au Mondial
de Margaux Habert
La Nati pourrait jouer dans un stade qui dénote
La Nati pourrait jouer dans un stade qui dénote
de Romuald Cachod
Thèmes
A New York, un hydravion a frôlé la catastrophe
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Cette blessure bête d'un footballeur anglais est plus grave que prévu
Jordan Henderson s'est blessé au poignet en enjambant un panneau publicitaire, après la victoire en 8e du Mondial contre le Mexique. Son Mondial est sans doute fini.
Le milieu anglais Jordan Henderson s'est blessé alors qu'il fêtait avec son équipe la victoire face au Mexique (3-2) en 8e de finale de la Coupe du monde dimanche.
L’article