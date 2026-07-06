Trump a tout avoué
«J'ai demandé un réexamen parce que je ne pensais pas que c'était une faute», a déclaré le président américain lors d'un événement à la Maison-Blanche. Donald Trump a confirmé lundi avoir appelé le président de la Fifa Gianni Infantino pour demander un réexamen du carton rouge infligé à l'attaquant américain Folarin Balogun, afin qu'il puisse participer au match contre la Belgique cette nuit.
Trump on Balogun: "I saw the play, and I'm a person that loves sports ... that wasn't a foul. That wasn't even an infraction ... this referee, who is a little bit suspect if you check his past. He made a call that nobody could believe ... he's our best player, or one of our best… pic.twitter.com/YfIqb1JA4u— Aaron Rupar (@atrupar) July 6, 2026
Il a aussi estimé que les règles du carton rouge étaient «injustes» et a jugé «très douteux» l'arbitre ayant officié lors du match entre les Etats-Unis et la Bosnie-Herzégovine. (sda/ats/afp)