En direct
Trois forfaits confirmés pour la Nati avant le choc contre la Colombie
L'équipe de Suisse affronte la Colombie pour une place en quarts de finale de la Coupe du monde. Suivez le match en direct avec nous!
- La rencontre se joue à Vancouver dès 22h, heure suisse. C’est le troisième match consécutif que la Nati dispute dans la cité canadienne. On pourrait donc dire qu’elle est à la maison, d’autant que la Colombie doit composer avec le décalage horaire.
- Les deux équipes ont remporté leur groupe en engrangeant sept points, avant d’éliminer respectivement l’Algérie pour la Suisse et le Ghana pour la Colombie. Cette rencontre entre deux nations proches au classement Fifa s’annonce ouverte.
- L’équipe de Suisse aborde ce huitième de finale avec une mauvaise nouvelle: l’absence de la star montante Johan Manzambi, blessé à l’entraînement à la veille du match. Vargas, Sow, Jaquez et Aebischer sont également incertains.
Plus d'articles sur la Coupe du monde 2026
Le chapeau de ce footballeur français pose une question
de Yoann Graber
«Je suis outré»: ce consultant de la RTS au Mondial est furax
de Yoann Graber
Une astuce de roublard a permis à Mbappé de marquer son penalty
de Yoann Graber
Noah Okafor peut-il devenir un problème pour la Nati?
de Sebastian Wendel, Vancouver
«C'était irréel»: il parcourt 5700 km à vélo pour la Nati
de nik Dömer
La Nati affrontera un «tueur de géants» en 8e de finale
de Sebastian Wendel, Vancouver
Les Européens ne veulent pas suivre cette règle américaine
de Margaux Habert
La Nati attendait ça depuis son exploit contre l'Allemagne nazie
de Romuald Cachod
De Vevey au Mondial: le destin fou d’un footballeur
de Yoann Graber
Ce Suisse-Algérie était le match le plus bizarre de ma vie
de Yoann Graber
L'incroyable raté qui a coûté un but à la Nati en vidéo
de Julien Caloz
Adversaires, dates et heures: voici ce qui attend la Nati
de Julien Caloz
Un dictateur se cache derrière l’action la plus bizarre du Mondial
de Romuald Cachod
Cette phrase d'un journaliste romand a crispé la délégation algérienne
de Antoine Menusier
Il a ignoré un DM LinkedIn qui l'invitait à jouer au Mondial
de Margaux Habert
La Nati pourrait jouer dans un stade qui dénote
de Romuald Cachod