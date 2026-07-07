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Coupe du monde 2026: la Belgique élimine les Etats-Unis

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Lukaku (buteur contre les Américains) et les Belges joueront les quarts de finale de ce Mondial. image: Keystone

La Belgique élimine les Etats-Unis

Les Diables rouges ont battu la Team USA (4-1), mardi en 8e de finale du Mondial. Les trois pays hôtes ont ainsi été sortis à ce stade de la compétition.
07.07.2026, 05:5607.07.2026, 05:56

La morale est sauve! Malgré la titularisation lunaire de Folarin Balogun, les Etats-Unis ont été éliminés de «leur» Coupe du monde. Ils se sont inclinés 4-1 à Seattle devant la Belgique.

Présent au coup d’envoi à la pointe de l’attaque de la «Team USA» alors qu’il avait été expulsé face à la Bosnie-Herzégovine, Folarin Balogun n’a pas apporté l’impulsion espérée dans ce huitième de finale. L’attaquant de l’AS Monaco a dû céder la vedette à celui de l’Atalanta Bergame. Auteur d’un doublé (9e et 33e), Charles De Ketelaere s'est, en effet, avancé comme le grand homme de la rencontre.

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Charles De Ketelaere a marqué un doublé. image: Keystone

Le sang-froid du no 17 des Diables Rouges a validé les choix forts de Rudi Garcia qui avait laissé sur le banc Thomas Meunier, Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku – qui a scellé le score dans le temps additionnel après son introduction à la 67e – et Jérémy Dokou. La Belgique a, ainsi, très largement dominé les débats. Très en verve sur son flanc gauche, Leandro Trossard a également tenu un rôle déterminant. A l’origine des deux buts de De Ketelaere, le joueur d’Arsenal a pris un malin plaisir à tourmenter une défense adverse qui ne fut pas la hauteur de l’événement.

Le 3-1 inscrit par Hans Vanaken qui redonnait deux longueurs d’avance aux Belges à la 57e a parfaitement illustré les errements de l’arrière-garde de Mauricio Pochettino. Un pressing timide de De Ketelaere a suffi pour que le portier Matt Freese commette l’erreur de relance la plus funeste de cette Coupe du monde. A 3-1, la messe était dite. Les Etats-Unis, qui avaient pu égaliser à la 31e sur un coup franc de Malik Tillman dévié par Vanaken, n’avaient ni les jambes ni la tête pour revenir dans ce match.

Avec cet élimination des Américains, il ne reste plus aucun pays hôte dans le tableau de ce Mondial: le Mexique (face à l'Angleterre) et le Canada (contre le Maroc) ont, eux aussi, été sortis en 8es de finale.

Sur le cas Balogun👇

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La Belgique a donc parfaitement redressé la barre après avoir négocié bien laborieusement ses deux premiers matchs du tournoi contre l’Egypte (1-1) et l’Iran (0-0). En 16e de finale, elle avait éliminé miraculeusement le Sénégal (3-2 après prolongations), alors qu'elle était menée 2-0 à la 86e minute.

Vendredi à Miami, les Diables rouges défieront l’Espagne en quart de finale. Même s'ils aborderont cette rencontre dans la peau de l’outsider, ils peuvent vraiment nourrir certains espoirs. (ats/yog)

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