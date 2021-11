image: keystone/shutterstock

YB défie Villarreal et le meilleur joueur d'Europe, Alberto Moreno

Les Bernois se déplacent en Espagne ce mardi soir pour la quatrième journée de Ligue des champions (21h00). Ils affronteront Villarreal et son latéral Alberto Moreno qui a un palmarès très particulier.

Il n'est pas un titulaire indiscutable à Villarreal et a un coéquipier avec le même nom de famille plus connu que lui. Pourtant, Alberto Moreno est le meilleur footballeur d'Europe. Sur le papier, en tout cas. Vous avez besoin d'une preuve? L'homonyme de Gerard a participé à six finales de coupes continentales en sept ans. Un record! Le tout avec trois clubs différents.

Dans le détail, le CV du latéral comporte deux finales de Ligue des champions, trois d'Europa League et un match de Supercoupe de l'Union des associations européennes de football (Uefa).

Retrouvailles douloureuses

Alberto Moreno (29 ans) atteint – et gagne – sa première finale en 2014, avec le maillot de Séville. Sur son flanc gauche, il dispute l'intégralité des 120 minutes à Turin contre Benfica et contribue au troisième sacre du club andalou en Europa League (0-0, 4-2 aux tirs au but).

Alberto Moreno fête le sacre de Villarreal en Europa League le 26 mai dernier contre Manchester United. image: keystone

Le défenseur ne fêtera pas le doublé avec la troupe d'Unai Emery la saison suivante puisqu'entretemps, il part à Liverpool. Mais il doit attendre seulement un an avant de rejouer une finale d'Europa League. Elle a lieu à Bâle, face à... Séville. Pour Moreno, ce match contre son ancienne équipe tourne au cauchemar juste après la mi-temps.

Sur un ballon aérien facile à la 45e minute, il dégage le cuir de la tête directement dans les pieds du Sévillan Mariano, avant de se faire éliminer très naïvement avec un petit pont de ce même adversaire juste à l'extérieur des seize mètres. Le centre de Mariano trouve Gameiro, qui égalise. Séville l'emporte finalement 3-1.

Alberto Moreno, tenu pour responsable de la défaite, est pris pour cible par une partie de la presse britannique et des internautes. Des critiques qui lui feront mal, comme il l'a avoué au Guardian en mai dernier.

«Les gens vous blâment. Seulement vous. C'était comme si j'avais perdu la finale seul. C'est dur. Vous ne pouvez pas vous le sortir de la tête. Vous regardez le journal, les médias sociaux (...) et lisez des choses. "Alberto, Alberto, Alberto, Alberto." J'irai dans ma tombe sans comprendre pourquoi j'ai eu tout le blâme» Alberto Moreno, sur les critiques qu'il a subies après la finale d'Europa League 2016.

L'Espagnol n'en recevra pas après la finale suivante des Reds, cette fois en Ligue des champions. Pour une bonne raison: il ne la jouera tout simplement pas. Ce 26 mai 2018 à Kiev, Jürgen Klopp le laisse sur le banc face au Real Madrid. Moreno assiste impuissant au naufrage de ses coéquipiers (1-3), surtout celui du gardien Loris Karius qui se troue sur deux buts madrilènes.

Alberto Moreno (tout à droite) et son coach à Liverpool, Jürgen Klopp, lors d'un match amical contre Barcelone à Wembley le 6 août 2016. image: keystone

Ascenseur émotionnel

Liverpool atteint de nouveau la finale de la compétition européenne reine en 2019. Et cette fois avec la victoire à la clé. Les pensionnaires d'Anfield battent Tottenham 2-0 au terme d'un match insipide. Mais comme une année avant, le latéral de poche (1,71m) n'a pas l'occasion ni l'honneur de fouler le gazon. Logique au vu de sa saison écoulée: devenu remplaçant puis réserviste, il ne dispute que deux matchs de Premier League. Pourtant, les émotions qui le traversent après le match sont plus fortes que celles vécues par ses coéquipiers titulaires. Il apprend le matin de cette finale que son ami et ancien coéquipier à Séville, Antonio Reyes, s'est tué dans un accident de voiture.

«Même si je n'ai pas joué, tout ce que je voulais, c'était gagner pour lui dédier cette victoire. Quand nous l'avons fait, il était tout ce à quoi je pouvais penser. Ça a été une soirée émouvante, à cause de Reyes et parce que c'était mon dernier match. Et quelle meilleure façon de dire au revoir?» Alberto Moreno, dans le Guardian en mai 2021

Après un séjour dans la ville des Beatles, rien de plus normal que rejoindre le «Yellow Submarine». Moreno signe donc à Villarreal, où il retrouve du temps de jeu (18 matchs en Liga lors de la saison 2019-2020) puis son ancien entraîneur Unai Emery.

Ensemble, les deux hommes ajouteront une nouvelle Europa League dans leur vitrine (la quatrième pour l'entraîneur, un record!). Le 26 mai dernier, les Jaunes remportent à la surprise générale la compétition en battant en finale Manchester United. Et de quelle manière: Moreno – qui entre juste avant la fin du temps réglementaire – et ses coéquipiers sont sacrés après une séance de tirs au but épique (11-10), dans laquelle seul David de Gea, le gardien des Red Devils, échoue. Moreno réussit, lui, le quatrième essai de Villarreal.

Le Sous-Marin Jaune s'inclinera dans le même exercice, trois mois plus tard, en Supercoupe de l'Uefa contre Chelsea. L'habituel latéral gauche est cette fois aligné à mi-terrain et joue 85 minutes.

Grande première à Berne

Il y a deux semaines, l'ex-Red a foulé le synthétique du Wankdorf pendant 20 minutes. Suffisant pour inscrire son premier but européen, toutes compétitions confondues, en 53 parties. Un goal important, celui du 3-1, qui a permis aux Espagnols d'assurer leur victoire contre YB en fin de match (score final: 4-1).

Alberto Moreno (à droite) et son coéquipier Yeremy Pino célèbrent le 3-1 de Villarreal au Wankdorf le 20 octobre dernier. image: keystone

De quoi justifier amplement la valeur actuelle de Moreno sur le mercato: 2,5 millions d'euros. Soit 64 fois moins que celle du joueur le plus cher actuellement, Kylian Mbappé (160). Espérons pour les Bernois que le meilleur joueur (bon, ok, disons CV) d'Europe soit moins inspiré ce mardi soir.