beau temps14°
DE | FR
burger
Sport
Football

Lionel Messi: «On s'attendait à un match très difficile»

Lionel Messi: «On s'attendait à un match très difficile»

L'attaquant argentin n'a pas été surpris par le déroulé du match face au Cap-Vert, qui a poussé les champions du monde en prolongation (3-2 a.p) vendredi.
04.07.2026, 06:0704.07.2026, 06:07

«On savait que ça allait être un match très dur, a reconnu Lionel Messi, élu homme du match avec un but et une passe décisive. Ils n'avaient pas encore perdu. On pensait avoir fait le plus difficile, en inscrivant le premier but, puis on pensait que ça allait venir, qu'on allait trouver notre jeu, et qu'on était tranquilles. Mais on a perdu le contrôle du ballon, on a encaissé un but derrière, on n'a pas réussi à bien nous positionner et eux ont frappé avec leurs armes.»

«C'est eux qui avaient le ballon et qui le géraient correctement, et nous, on n’arrivait pas à les presser», a-t-il ajouté.

«Là ce sont des matches couperet, et personne ne te donne rien», a-t-il insisté, le visage marqué et fatigué après plus de 120 minutes disputées.

«Nous savions que ça n'allait pas être facile du tout. Et c'est ce qui caractérise ce Mondial spécial: tout est très équilibré, très compliqué, tous les matches vont être extrêmement difficiles»
epa13084917 Lionel Messi of Argentina in action during the FIFA World Cup 2026 Round of 32 match Argentina against Cape Verde, in Miami, Florida, USA, 03 July 2026. EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH
Lionel Messi a été élu homme du match.Keystone

Selon lui, «l'important maintenant, c’est de se reposer, de penser à ce qui vient et d'essayer de tirer des choses positives du match» car «aujourd'hui, on a eu la possession du ballon pour rien, alors que ces derniers temps, on la bonifiait avec des buts.»

De son côté, le milieu argentin Leandro Paredes s'est voulu philosophe: «On aime toujours montrer notre meilleure version, mais quand ce n'est pas possible, il faut jouer ce genre de match. Souffrir aussi compte», a-t-il dit en zone mixte.

La famille de Messi appelle au respect de sa vie privée

L'Argentine affrontera l'Egypte en 8e de finale, mardi prochain à 18h (heure suisse). En cas de victoire, elle pourrait affronter la Suisse, opposée à la Colombie en 8e de finale (mardi à 22h).

(jcz/afp)

Plus d'articles sur la Coupe du monde 2026
Ce bout de scotch est le coup marketing du Mondial
Ce bout de scotch est le coup marketing du Mondial
de Margaux Habert
Le coach de l&#039;Angleterre joue avec le feu
Le coach de l'Angleterre joue avec le feu
de Romuald Cachod
On ne pensait pas trouver des fans du Japon dans ce pays
On ne pensait pas trouver des fans du Japon dans ce pays
de Rebecca BAILEY et Tommy WANG
La Suisse va devoir gérer un luxe inhabituel à la Coupe du monde
La Suisse va devoir gérer un luxe inhabituel à la Coupe du monde
de Niklas Helbling
Une mauvaise habitude revient hanter la Nati
Une mauvaise habitude revient hanter la Nati
de Adrian Bürgler
Pourquoi Murat Yakin a dû changer de t-shirt en plein match
Pourquoi Murat Yakin a dû changer de t-shirt en plein match
Voici l&#039;adversaire le plus probable de la Nati en 16es
Voici l'adversaire le plus probable de la Nati en 16es
de Niklas Helbling
Ce choix de Murat Yakin interroge
Ce choix de Murat Yakin interroge
de Romuald Cachod
Personne ne fait mieux que Xhaka et Akanji sur ces points
Personne ne fait mieux que Xhaka et Akanji sur ces points
de Romuald Cachod
Des tonnes de deepfakes au Mondial servent des intérêts obscurs
Des tonnes de deepfakes au Mondial servent des intérêts obscurs
de Oliver Wietlisbach
Au Mondial, cette sauce américaine rend fous les Européens
6
Au Mondial, cette sauce américaine rend fous les Européens
de Margaux Habert
La Fifa concocte une petite révolution pour les tirs au but au Mondial
La Fifa concocte une petite révolution pour les tirs au but au Mondial
Un commentateur insulte la Fifa et Infantino: il le paie cher
1
Un commentateur insulte la Fifa et Infantino: il le paie cher
Ronaldo incarne une nouvelle mode
Ronaldo incarne une nouvelle mode
de Yoann Graber
Ce célèbre fan est enfin arrivé au Mondial et va vous estomaquer
Ce célèbre fan est enfin arrivé au Mondial et va vous estomaquer
de Yoann Graber
Cet homme veille sur la Nati grâce à Granit Xhaka
Cet homme veille sur la Nati grâce à Granit Xhaka
On a déniché une tradition 100% suisse à côté du camp de la Nati
On a déniché une tradition 100% suisse à côté du camp de la Nati
de Sebastian Wendel, San Diego
Thèmes
Comment l'Europe défie la vague de chaleur
1 / 33
Comment l'Europe défie la vague de chaleur

Dimanche, la température à Paris a atteint 37 degrés.
source: sda / michel euler
partager sur Facebookpartager sur X
La saison 6 de «Emily in Paris» en tournage à Paris
Video: extern / rest
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Colombie ou Ghana: quel adversaire est préférable pour la Nati?
Tombeuse de l'Algérie ce vendredi, la Suisse affrontera la Colombie ou le Ghana en huitième de finale de la Coupe du monde, mardi à 22h. L’une des deux équipes semble plus abordable que l’autre.
L'équipe de Suisse s'est imposée 2-0 vendredi contre l'Algérie en seizième de finale du Mondial. Un succès amplement mérité, les hommes de Murat Yakin ayant maîtrisé leur sujet de bout en bout.
L’article