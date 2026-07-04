Lionel Messi: «On s'attendait à un match très difficile»

L'attaquant argentin n'a pas été surpris par le déroulé du match face au Cap-Vert, qui a poussé les champions du monde en prolongation (3-2 a.p) vendredi.

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«On savait que ça allait être un match très dur, a reconnu Lionel Messi, élu homme du match avec un but et une passe décisive. Ils n'avaient pas encore perdu. On pensait avoir fait le plus difficile, en inscrivant le premier but, puis on pensait que ça allait venir, qu'on allait trouver notre jeu, et qu'on était tranquilles. Mais on a perdu le contrôle du ballon, on a encaissé un but derrière, on n'a pas réussi à bien nous positionner et eux ont frappé avec leurs armes.»

«C'est eux qui avaient le ballon et qui le géraient correctement, et nous, on n’arrivait pas à les presser», a-t-il ajouté.

«Là ce sont des matches couperet, et personne ne te donne rien», a-t-il insisté, le visage marqué et fatigué après plus de 120 minutes disputées.

«Nous savions que ça n'allait pas être facile du tout. Et c'est ce qui caractérise ce Mondial spécial: tout est très équilibré, très compliqué, tous les matches vont être extrêmement difficiles»

Lionel Messi a été élu homme du match. Keystone

Selon lui, «l'important maintenant, c’est de se reposer, de penser à ce qui vient et d'essayer de tirer des choses positives du match» car «aujourd'hui, on a eu la possession du ballon pour rien, alors que ces derniers temps, on la bonifiait avec des buts.»

De son côté, le milieu argentin Leandro Paredes s'est voulu philosophe: «On aime toujours montrer notre meilleure version, mais quand ce n'est pas possible, il faut jouer ce genre de match. Souffrir aussi compte», a-t-il dit en zone mixte.

L'Argentine affrontera l'Egypte en 8e de finale, mardi prochain à 18h (heure suisse). En cas de victoire, elle pourrait affronter la Suisse, opposée à la Colombie en 8e de finale (mardi à 22h).

(jcz/afp)