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Le coach allemand a trompé les photographes

EAST RUTHERFORD, NEW JERSEY - JUNE 25: Julian Nagelsmann, head coach of Germany, is seen during the FIFA World Cup 2026 Group E match between Ecuador and Germany at New York New Jersey Stadium on June ...
Nagelsmann avait une vue dégagée durant les hymnes.Getty Images North America

Le coach allemand a trompé les photographes

La présence des photographes pendant les hymnes nationaux avait agacé Thomas Tuchel et Julian Nagelsmann. Le sélectionneur allemand a trouvé une parade.
26.06.2026, 07:0026.06.2026, 07:00

Lors du deuxième match de groupe de l'Allemagne, Julian Nagelsmann et son staff avaient été gênés dans leur vision du terrain et des joueurs par de nombreux photographes durant l'hymne. Un problème déjà signalé par le sélectionneur anglais Thomas Tuchel après le match d’ouverture des Three Lions contre la Croatie (4-2).

«Je ne sais pas combien nous avons le droit de nous plaindre, mais je veux donner raison à Thomas Tuchel», avait déclaré Nagelsmann à ce sujet. Il s’agit d’«un moment très émotionnel, on établit une connexion avec les joueurs pendant l’hymne national», avait expliqué le sélectionneur allemand, durcissant ensuite le ton:

«J’ai toujours l’impression d'avoir un énorme tuyau qui photographie les poils de mon nez à un centimètre de moi (...) On ne voit rien»

Pour le troisième match de poule de l'Allemagne jeudi soir, Julian Nagelsmann a trouvé le moyen de «piéger» les photographes en se plaçant tout simplement à côté d'eux. Une manière pour lui et son staff de conserver une vue dégagée sur leurs joueurs pendant ce moment protocolaire.

Battue 2-1 par l'Equateur, l'Allemagne était assurée de terminer en tête de son groupe. Elle disputera son 16e de finale lundi déjà (22h30, heure suisse), dans la banlieue de Boston, face à un troisième de groupe qui reste à déterminer. Cela pourrait être le Paraguay, auteur du match nul face à l'Australie jeudi.

(jcz/t-online)

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