La Suisse affrontera la Suède en quarts de finale du Mondial. image: Keystone

La Nati va défier son «pire cauchemar»

L’équipe de Suisse affrontera la Suède jeudi en quarts de finale du Mondial. Son «pire cauchemar», selon notre spécialiste Klaus Zaugg.

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En battant la Finlande 3-2, mardi à Zurich, l’équipe de Suisse de hockey sur glace, invaincue depuis le début du Championnat du monde, s’est assurée la première place du groupe A. Cela signifie qu’elle affrontera la Suède jeudi (20h20) lors des quarts de finale.

Cet adversaire, notre spécialiste Klaus Zaugg l’avait anticipé depuis quelques jours, au vu de la situation dans le groupe B. Et il s’en inquiétait dans un précédent article, publié samedi sur watson.

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Car si la Suisse a déjà battu les meilleures nations en phase à élimination directe des grands championnats, la Suède lui résiste encore et toujours. La preuve: la Nati s'est inclinée contre elle en quarts de finale des Jeux olympiques en 2006, en quarts de finale du Mondial en 2017, ainsi que lors des finales 2013 et 2018.

Anecdote croustillante rappelée par Klaus Zaugg: durant le tournoi olympique de 2006, la Suède avait volontairement perdu son dernier match de groupe contre la Slovaquie afin de retrouver la Suisse en quarts de finale. Un choix payant, puisque les Scandinaves s’étaient imposés 6-2 avant de décrocher la médaille d’or, sans jamais croiser la route des Canadiens.

Zaugg qualifie ainsi la Suède de «pire cauchemar» de la Nati, une équipe contre laquelle la Suisse s’est encore inclinée récemment en préparation du Championnat du monde: 1-8 le 30 avril puis 0-3 le 9 mai. Un bilan désastreux.

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Tout porte donc à croire que la Suisse, pourtant première de son groupe, a hérité du pire scénario possible. Mais tout n’est pas négatif pour autant.

Depuis les dernières confrontations entre les deux équipes ce printemps, les choses ont bien changé, notamment avec le renfort des stars de la NHL. La Suisse, invaincue avec sept victoires en sept matchs lors de la phase de groupes, aborde aussi ce quart de finale décisif avec beaucoup de confiance, tout le contraire de la Suède, qui a attendu la dernière journée pour valider son ticket pour la phase à élimination directe.

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Une victoire jeudi contre la Suède rapprocherait également la Nati de la finale. Et pour cause: le vainqueur de Suisse-Suède affrontera en demi-finale celui du quart surprise entre la Norvège et la Lettonie, soit un adversaire a priori moins coté. On pourrait presque résumer la situation ainsi: soit la Suisse bat la Suède et jouera une troisième finale consécutive, soit sa bête noire mettra fin à son rêve jeudi soir.

Dans sa quête du titre mondial, la Suisse pourra enfin compter sur un atout non négligeable: le fait d’avoir terminé meilleure équipe sur l'ensemble des deux groupes, devant le Canada, premier de la poule B. Cela signifie qu’elle bénéficiera jusqu’à la fin du tournoi de l’avantage du changement. Autrement dit: elle pourra répondre aux alignements choisis par ses adversaires.

(roc)