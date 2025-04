Les courses Hyrox mêlent course à pied et exercices de fitness sur 8 km. Image: Instagram

Ce sport hyper à la mode arrive enfin en Romandie

Les billets pour participer à la première course Hyrox de Suisse romande seront bientôt mis en vente. Un expert décrypte la discipline.

Sur le site internet de la course Hyrox qui sera organisée à Genève les 11 et 12 octobre 2025, il est mentionné que les billets seront mis en vente en avril. Quand exactement? «Personne ne le sait, ce qui est aussi une façon de créer du suspense autour de l'évènement», nous renseigne Yann Favre, un expert de la discipline.

Ce Vaudois de 34 ans a déjà disputé quatre courses Hyrox, une épreuve à la mode «qui mêle running et exercices fonctionnels. Concrètement, les participants parcourent 1 km de course à pied avant de réaliser un exercice spécifique. Un schéma à répéter 8 fois, donc sur 8 km.» Les noms des exercices (SkiErg, Sled Push, Sled Pull, Burpee Broad Jumps, Rowing, Farmers Carry, Sandbag Lunges et enfin Wall Balls) ne parleront sans doute qu'aux initiés, mais des explications précises sont disponibles sur de nombreux sites, dont celui-ci).

Lors du «sled push», les athlètes doivent pousser une luge lestée de poids sur 50m. Image: EPA

L'Hyrox est né en 2017 à Hambourg, mais ses compétitions sont longtemps restées confidentielles. «Je me souviens de la course de Bâle en 2022, c'était un flop total: il y avait très, très peu de participants», rembobine notre expert, ajoutant que «c'est avec l'ouverture d'Hyrox France en 2024 que la discipline a vraiment décollé». Les adhérents des salles de fitness ont découvert des courses accessibles à tous et qui leur permettent de se fixer des objectifs tout au long de l'année. Aujourd'hui, le compte officiel de l'épreuve est suivi par un demi-million de personnes sur Instagram.

La course en salle arrive donc en Suisse romande pour la première fois et Yann Favre en sera, forcément. Son but? Améliorer son chrono (il a fait 1h23'24 à Munich en Open et 1h18'13 en Duo Pro à Saint-Gall). «Comme le format est toujours le même, on peut comparer ses performances d'une édition à l'autre et ainsi garder une motivation constante.»

Avec le temps et l'expérience, les spécialistes de cet effort à haute intensité peuvent aussi cibler les exercices sur lesquels ils ont un potentiel d'amélioration, et donc accorder moins d'importance aux autres. Une question de stratégie aux entraînements, donc, qui plaît aux athlètes, lesquels ne doivent surtout pas négliger la course à pied.

«Le résultat final d'une Hyrox dépend à 60% de la course à pied et à 40% des exercices. Si tu n'es pas bon en running, tu vivras une très mauvaise expérience» Yann Favre, fondateur du centre d'entraînement Unit62 à Renens.

En moyenne pour un bon niveau masculin, il faut compter 5 minutes de course à pied par kilomètre puis 5 minutes d'effort par exercice, soit 1h20 au total. Image: Instagram

Pour être compétitifs, les participants à cette course mixte, divisés en plusieurs catégories et niveaux, ne doivent surtout pas négliger le choix de leurs chaussures de running.

«La particularité de la chaussure de course idéale pour l'Hyrox, c'est qu'elle ne doit pas offrir énormément d'amorti, car avec un effet rebond, vous perdez de l'énergie sur les exercices qui nécessitent de la stabilité. Il s'agit donc de trouver le bon compromis pour avoir un amorti en course à pied, mais une stabilité dans les exercices.» Yann Favre

Les courses Hyrox, dont les exercices sont moins techniques que ceux du CrossFit, ont besoin de place pour dérouler leur circuit de 8 bornes et leurs 8 stations, si bien qu'elles ne peuvent pas être organisées partout. «A Lausanne, Beaulieu serait trop petit, songe Yann Favre. Mais Genève est parfaite avec Palexpo.»

Lors du «Sled Pull», les concurrents doivent tirer une luge sur 50m à l'aide d'une corde. Image: EPA

C'est d'ailleurs près de l'aéroport que la compétition sera organisée en octobre prochain. Tout le monde pourra y participer, à condition de s'acquitter du prix d'entrée («généralement entre 80 et 100 francs selon la ville») et, bien évidemment, d'en obtenir une. Les places sont en effet limitées, de sorte à garantir une qualité d'organisation optimale. «Nous partons par vague de participants, afin que chacun soit sûr d'avoir son rameur ou sa luge lorsqu'il arrive à une station» renseigne Yann Favre, impatient de courir pour la première fois à domicile.